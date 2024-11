Dokážu zastaviť špióna, ktorý odhalil ich plány?

Nie je mu cudzie násilie a odstráni každého, kto sa mu postaví do cesty...

Teraz leží osud Európy v jeho rukách a otázkou je, či sa ho podarí včas zastaviť.

Ken Follett a Oko ihly .

Nemecký „spiaci agent“, ktorý už roky žije v Anglicku, odhalí tajné plány spojeneckej armády, týkajúce sa vylodenia vo Francúzsku koncom druhej svetovej vojny. V Británii používa viacero mien, no v Nemecku je v okruhu Hitlerových dôverníkov známy pod prezývkou Die Nadel, Ihla.

Je to nemilosrdný profesionálny zabijak, ktorý za sebou odstraňuje stopy tenkou dýkou, ukrytou v rukáve. Ostávajú za ním mŕtvoly, ktoré si polícia a najmä kontrašpionáž až neskôr začne spájať s jeho osobou. Vznikne podozrenie, že odhalil kamufláž maskujúcu skutočné miesto vylodenia Spojencov. Britské tajné služby pracujú dňom i nocou, aby ho chytili a zabránili mu vyviezť životne dôležité informácie do Nemecka.

Plány na všetko odhodlaného agenta však nečakane zamieša príroda. Na mori ho zastihne prudká búrka a on stroskotá na maličkom ostrove pri pobreží Škótska, kde žijú len štyria ľudia. Podarí sa starému pastierovi, invalidovi na vozíku a krehkej žene s dieťaťom vyhrať na malom kúsku zeme zápas o život s nemilosrdným vrahom?

Oko ihly je prvý úspešný a jeden z jeho najpredávanejších románov. Výnimočná a skvele premyslená zápletka, výborne vykreslené postavy, skvelé dialógy. Príbeh sa pomerne rýchlo rozbieha, keď sa Faber dozvedá o operácii Fortitude.

Medzitým sledujeme paralelný príbeh dôstojníka RAF Davida a jeho partnerky Lucy Rose.

Ken Follett bol už vtedy majstrovským rozprávačom, čo neskôr dokázal pri svojich monumentálnych ságach Kingsbridge (Piliere zeme) alebo Storočie (Pád titanov, Zima sveta a Prah večnosti). Výborne vsadil fiktívneho špióna do skutočných reálií, operácie, ktorá sa stala inšpiráciou.

V roku 1979 mu priniesol cenu Edgar Award za najlepší román v Mystery Writers of America.

BBC News zaradilo román v roku 2019 do zoznamu 100 najinšpiratívnejších románov histórie.

Knihu sfilmovali v roku 1981, v hlavných úlohách si zahrali Donald Sutherland (Henry Faber) a Kate Nelligan (Lucy Rose). Scény nakrútili počas ôsmich týždňov na Isle of Mull vo Vnútorných Hebridách .

Vo filme sa objavuje charakteristický most Connel Bridge a niektoré scény sa natáčali na letisku Blackbushe v Yateley a v Nine Elms v Londýne.