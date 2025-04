Múzeum Parkan v Štúrove končí, časť zbierkových predmetov pôjde do Múzea totality v Seredi – FOTO

Múzeum totality

Dražba predmetov

11.4.2025 (SITA.sk) - Súkromnév Štúrove po pätnástich rokoch končí. Jeho zakladateľ Peter Sklenár zozbieral tisícky starožitností z 19. a 20. storočia, ktoré si pozreli návštevníci zo Slovenska, Maďarska, ale aj ďalších krajín. Po jeho predčasnom odchode sa nemá kto o prevádzku múzea starať.Časť zbierkových predmetov skončí vv Seredi, oveľa rozsiahlejšiu časť ponúknu v nedeľu 13. apríla v dražbe iným záujemcom„V Múzeu totality, vďaka snahe zachovať pamiatku na múzeum založené Petrom Sklenárom a jeho osobu, pribudne zhruba päť vitrín artefaktov pochádzajúcich z jeho mimoriadne rozsiahlej zbierky. Vo výbere predmetov, ktoré zachováme a vystavíme, sme zohľadňovali ciele nášho múzea a stále sa snažíme prijať a vystaviť aj exponáty väčších rozmerov, čo však vzhľadom na priestory je pomerne náročná úloha,“ povedal zakladateľv Seredi Miloš Majko.Aj on sa však zamýšľa nad modelom, ktorý by zabezpečil udržateľnosť súkromného múzea.„Snáď príjemné posedenie pri dobrej káve, čaji či inom občerstvení v obklopení dobových exponátov, aj z Múzea Parkan, bude v budúcnosti tou správnou cestou,“ dodal.Výhodou Múzea totality je, že sídli v jeho vlastných priestoroch, nemusí tak platiť nájomné. Za výhodu Miloš Majko považuje aj umiestnenie len 200 metrov od rýchlostnej cesty Trnava – Nitra, čo zabezpečuje dobrú dostupnosť.Dražba predmetov z Múzea Parkan priamo v jeho priestoroch na Jesenského ulici v Štúrove bude v nedeľu 13. apríla popoludní. Bude to aj posledná príležitosť, vidieť všetky veci pokope.„K dispozícii budú tisícky predmetov, ktoré náš otec zbieral takmer 20 rokov. Budeme radi, keď skončia v dobrých rukách a budú robiť radosť ďalším ľuďom," povedala dcéra zakladateľa tohto múzea Petra Sklenára Erika.