Novou riaditeľkou Divadla P. O. Hviezdoslava bude Vladislava Fekete, o pozíciu sa uchádzal aj Drlička

Dvojica by mala divadlo viesť najbližších päť rokov

Päťčlenná poradná výberová komisia

Dvojice prešli verejným aj neverejným vypočutím

Piate kolo výberového konania

O pozíciu sa uchádzal aj Drlička

11.4.2025 (SITA.sk) - Novou riaditeľkou Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave bude Vladislava Fekete . Spolu s ňou bude na pozícii umeleckej riaditeľky pôsobiť Veronika Kolejáková Ako DPOH informovalo, jeho Správna rada na svojom zasadnutí dňa 9. apríla 2025 definitívne rozhodla o výsledku výberového konania na pozíciu riaditeľa/riaditeľky a umeleckého riaditeľa/umeleckej riaditeľky divadla.Dvojicu zvolila v tajnej voľbe, pričom pomer hlasov bol šesť ku jednej. Fekete a Kolejáková by mali DPOH viesť najbližších päť rokov. Fekete je v súčasnosti riaditeľkou Divadelného ústavu v Bratislave. Končiacej riaditeľke DPOH Valérii Schulczovej sa divadlo poďakovalo "za vybudovanie a naštartovanie mestského divadla ako neziskovej organizácie a všetku doterajšiu odvedenú umeleckú aj manažérsku prácu".Výberové konanie bolo vyhlásené začiatkom minuloročného decembra a pozostávalo z piatich kôl. Nastavenie procesu aj kritériá hodnotenia a výberu kandidátov/ok mala na starosti Správna rada DPOH, ktorej predsedala Silvia Hroncová , jej členmi boli Lucia Štasselová , Jana Burianová, Juraj Johanides, Zuzana Hekel , Miriam Kičiňová a Nina Vrbanová Pre účely výberového konania a výber prihlásených dvojíc zvolila na svojom zasadnutí vlani v decembri päťčlennú poradnú výberovú komisiu, tvorenú predsedníčkou Monikou Komorníkovou, ďalej Silviou Hroncovou, Jiřím Nekvasilom, Viliamom Klimáčekom a Ninou Vrbanovou."V prvom kole výberového procesu prebehla kontrola splnenia základných kritérií definovaných a zverejnených v Oznámení o výberovom konaní, ako aj v Popise oboch pracovných pozícií. Do druhého kola postúpilo na základe splnenia kritérií šesť kandidujúcich dvojíc, ktorých úlohou bolo vypracovať a dodať Koncepciu riadenia DPOH na roky 2025 – 2030. Celkovo päť kandidujúcich dvojíc na základe splnenia tejto podmienky postúpilo do tretieho kola výberového procesu, pričom jedna kandidujúca dvojica sa rozhodla z procesu odstúpiť a svoju koncepciu výberovej komisii nepredložila," priblížilo DPOH proces.Doplnilo, že v treťom kole prešli dvojice verejným aj neverejným vypočutím, a to za osobnej prítomnosti zástupcov organizácie Transparency International vo verejnej aj neverejnej časti vypočutia."Výberová komisia vo štvrtom kole procesu na svojom zasadnutí dňa 2. apríla 2025, po dôkladnom vyhodnotení a spočítaní bodov, dospela k spoločnému záveru a odporučila na finálne rozhodnutie a schválenie Správnej rade 2 kandidujúce dvojice, ktoré získali rovnaký – najvyšší počet bodov," pokračuje DPOH.Jednou z týchto dvojíc boli Fekete a Kolejáková, druhú tvorili Anton Šulík Silvester Lavrík . Správna rada sa následne dôkladne oboznámila s koncepciami týchto dvojíc a ich životopismi."V rámci piateho kola výberového konania sa Správna rada rozhodla rešpektovať odporúčanie Výberovej komisie a pri svojej voľbe určila ako kľúčové kritérium finálneho rozhodnutia: súlad predloženej Koncepcie s Dekádou pre kultúru – Koncepciou udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo v roku 2022 ako hlavný strategický dokument pre oblasť kultúry hlavného mesta," uviedlo divadlo.O pozíciu riaditeľa DPOH sa okrem Fekete uchádzal aj Matej Drlička , ktorý v minulosti zastával pozíciu riaditeľa Slovenského národného divadla . Z tej ho minulý rok v lete odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ). O pozíciu umeleckého riaditeľa sa vo dvojici s Drličkom uchádzal divadelný režisér Matúš Bachynec.Ďalšími uchádzačmi boli Dušan Poliščák a Mário Drgoňa, ktorý pôsobí v SND ako lektor dramaturgie. Schulczová sa taktiež opätovne uchádzala o funkciu, a spolu s ňou sa o post umeleckého riaditeľa uchádzal Ján Šimko . Poslednými adeptmi boli spomínaní Anton Šulík a slovenský scenárista a spisovateľ Silvester Lavrík.