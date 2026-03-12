|
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|
12. marca 2026
Múzeum slovenskej dediny v Martine pokračuje v obnove striech historických objektov
Tagy: Múzeum Obnova Rekonštrukcia Strecha
Múzeum slovenskej dediny v Martine pokračuje v obnove striech historických objektov. Ako informovali z Komunikačného oddelenia Správy rezortných zariadení ...
12.3.2026 (SITA.sk) - Múzeum slovenskej dediny v Martine pokračuje v obnove striech historických objektov. Ako informovali z Komunikačného oddelenia Správy rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR (MK SR), ďalšie historické objekty v spomínanom múzeu majú obnovené strechy.
V stredu 11. marca boli oficiálne odovzdané dva zrekonštruované objekty, majú za sebou zásadné sanačné a stabilizačné práce na strešných konštrukciách.
„Rekonštrukcia nadväzuje na statické posudky a odborné obhliadky, ktoré potvrdili potrebu obnovy strešných konštrukcií viacerých historických objektov v areáli múzea. Ministerstvo kultúry a Správa rezortných zariadení MK SR preto na základe požiadavky Múzea slovenskej dediny pristúpili k realizácii prác, ktorých cieľom je stabilizovať technický stav objektov a zabezpečiť ich dlhodobé zachovanie,” uviedli zo Správy rezortných zariadení.
Doplnili, že na kontrolnom dni tiež bolo potvrdené, že práce na objekte Hruštín boli realizované v súlade s plánovaným technologickým postupom a príslušným statickým posudkom. Práce boli počas ich realizácie konzultované s odborným statikom, ktorý potvrdil správnosť vykonaných zásahov.
„Obnova striech patrí medzi najdôležitejšie zásahy pri ochrane historických drevených stavieb, keďže práve strešná konštrukcia chráni objekty pred ďalšou degradáciou,“ uviedol riaditeľ Správy rezortných zariadení MK SR Samuel Bojkovský. Komunikačné oddelenie zdôraznilo, že všetky rekonštrukčné práce sú realizované v súlade s princípmi pamiatkovej obnovy, a tiež pod odborným dohľadom tak, aby sa v maximálnej miere zachovala historická autenticita jednotlivých objektov.
Statické posudky a odborné obhliadky
Kontrolné dni
