 24hod.sk    Kultúra

12. marca 2026

Múzeum slovenskej dediny v Martine pokračuje v obnove striech historických objektov


Tagy: Múzeum Obnova Rekonštrukcia Strecha

Múzeum slovenskej dediny v Martine pokračuje v obnove striech historických objektov. Ako informovali z Komunikačného oddelenia Správy rezortných zariadení ...



595040195_1484474020350742_2547938748722791804_n 676x312 12.3.2026 (SITA.sk) - Múzeum slovenskej dediny v Martine pokračuje v obnove striech historických objektov. Ako informovali z Komunikačného oddelenia Správy rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR (MK SR), ďalšie historické objekty v spomínanom múzeu majú obnovené strechy.

Statické posudky a odborné obhliadky



V stredu 11. marca boli oficiálne odovzdané dva zrekonštruované objekty, majú za sebou zásadné sanačné a stabilizačné práce na strešných konštrukciách.

„Rekonštrukcia nadväzuje na statické posudky a odborné obhliadky, ktoré potvrdili potrebu obnovy strešných konštrukcií viacerých historických objektov v areáli múzea. Ministerstvo kultúry a Správa rezortných zariadení MK SR preto na základe požiadavky Múzea slovenskej dediny pristúpili k realizácii prác, ktorých cieľom je stabilizovať technický stav objektov a zabezpečiť ich dlhodobé zachovanie,” uviedli zo Správy rezortných zariadení.

Kontrolné dni


Doplnili, že na kontrolnom dni tiež bolo potvrdené, že práce na objekte Hruštín boli realizované v súlade s plánovaným technologickým postupom a príslušným statickým posudkom. Práce boli počas ich realizácie konzultované s odborným statikom, ktorý potvrdil správnosť vykonaných zásahov.

„Obnova striech patrí medzi najdôležitejšie zásahy pri ochrane historických drevených stavieb, keďže práve strešná konštrukcia chráni objekty pred ďalšou degradáciou,“ uviedol riaditeľ Správy rezortných zariadení MK SR Samuel Bojkovský. Komunikačné oddelenie zdôraznilo, že všetky rekonštrukčné práce sú realizované v súlade s princípmi pamiatkovej obnovy, a tiež pod odborným dohľadom tak, aby sa v maximálnej miere zachovala historická autenticita jednotlivých objektov.


Zdroj: SITA.sk - Múzeum slovenskej dediny v Martine pokračuje v obnove striech historických objektov © SITA Všetky práva vyhradené.

<< predchádzajúci článok
Ranné noviny oslavujú osem rokov. Moderátori prezradili, čo je pre nich najväčšou výzvou – FOTO

