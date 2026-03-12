|
Štvrtok 12.3.2026
12. marca 2026
Ranné noviny oslavujú osem rokov. Moderátori prezradili, čo je pre nich najväčšou výzvou – FOTO
Ranné noviny TV JOJ oslavujú osem rokov. Za túto dobu sa stali obľúbenou súčasťou vysielania a neodmysliteľným začiatkom dňa pre mnohých divákov. Od 12. marca 2018 relácia ...
12.3.2026 (SITA.sk) - Ranné noviny TV JOJ oslavujú osem rokov. Za túto dobu sa stali obľúbenou súčasťou vysielania a neodmysliteľným začiatkom dňa pre mnohých divákov. Od 12. marca 2018 relácia každé pracovné ráno prináša aktuálne správy z domova i zo sveta, prehľad počasia, športové informácie, historický kalendár, spoločenské témy aj inšpiratívne rozhovory s osobnosťami z rôznych oblastí života.
Nechýbajú ani vystúpenia kapiel, či speváčok a spevákov v živom vysielaní. Ranné noviny dávajú priestor odborníkom, vedcom, lekárom, umelcom, športovcom aj mladým talentom, ktorí majú čo povedať.
Za reláciou stojí veľký tím ľudí. Redaktori, dramaturgovia, produkcia, technický štáb a moderátori často vstávajú ešte pred treťou ráno, aby divákom priniesli kvalitné živé vysielanie.
"Osem rokov je krásne číslo, ale zároveň aj záväzok. Každý deň sa snažíme prinášať informácie zrozumiteľne a profesionálne. Som hrdý na celý tím, ktorý do vysielania dáva obrovské nasadenie a energiu," povedal šéfdramaturg relácie Matej Strcula.
Televízia spresnila, že Ranné noviny v priemere za posledný rok zasiahli až 157-tisíc divákov (AvRch000), pričom najvyšší zásah, a to 253-tisíc divákov, zaznamenali 17. decembra 2025. Rekordných 366-tisíc divákov relácia dosiahla 16. marca 2020.
Okrem ranného vstávania a prinášania informácií je pre moderátorov najväčšou výzvou aj tempo či sústredenie. Moderátorka Bibiana Ondrejková priznala, že je pre ňou výzvou vstať každé ráno z postele a prísť do televízie.
Tým, že Ranné noviny prinášajú širokú škálu tém, je podľa jej slov dôležité mať aj prehľad a vedieť sa rýchlo zorientovať. Výzvou je pre moderátorku aj udržanie si energie počas celého vysielania. Živé vysielanie si podľa Bruna Cibereja pýta maximálnu koncentráciu.
"Najväčšou výzvou je udržať kontrolu nad tým, čo hovorím, zároveň sledovať kolegov a orientovať sa v celej štruktúre vysielania. Byť pohotový a presný je niekedy celkom adrenalínový zážitok," priznal moderátor.
Alena Stračiaková okrem prípravy pokladá za dôležitú aj prirodzenosť a spontánnosť. Moderátor Ján Mečiar vníma ako najväčšiu výzvu to, aby na ňom nebolo vidno, ako veľmi ťažko sa mu vstáva do práce. "Vstávanie o tretej ráno je brutálne, ale keď sa vysielanie rozbehne, človek na to zabudne. Horšie je to po vysielaní, vtedy ten pocit únavy zase dobehne," doplnil moderátor.
Ivan Janda zase hovorí o tom, čo môže ráno prekvapiť aj skúsených moderátorov: "Najväčší strašiak sú samozrejme brepty. Ráno ešte človek nemá úplne rozlepené ústa, a tak je to niekedy boj. Ale inak Ranné noviny neberiem ako výzvu, skôr ako odmenu. Vysielanie si naozaj užívam a teším sa na každé nové ráno pred kamerou," uzavrel Janda.
Zdroj: SITA.sk - Ranné noviny oslavujú osem rokov. Moderátori prezradili, čo je pre nich najväčšou výzvou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
