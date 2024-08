Múzeum SNP odhalí zberateľskú euromincu, jej motívom je 80. výročie Slovenského národného povstania

Autorom je Zbyněk Fojtů

Slovenské národné povstanie

8.8.2024 (SITA.sk) - V Múzeu Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici vo štvrtok o 14:00 predstavia striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur s motívom „Slovenské národné povstanie - 80. výročie“.Ako informovalo múzeum, počas podujatia bude možné zakúpiť si zberateľskú euromincu, ako aj pamätný list k zberateľskej eurominci. Taktiež bude možné na podujatí zakúpiť súbor euromincí v bežnej kvalite s rovnakým motívom.Víťazný výtvarný návrh mince vzišiel z verejnej anonymnej súťaže, ktorú Národná banka Slovenska vyhlásila v máji 2023. Prvú cenu a realizáciu získal akademický sochár Zbyněk Fojtů.Na averze víťazného návrhu dominuje silueta budovy Múzea SNP v Banskej Bystrici. Pod ňou, pod horizontálnym predelom, je historická mapa Slovenskej republiky. Z jej ponoreného reliéfu vystupuje do základného reliéfneho plánu autenticky vyznačené povstalecké územie. Bodová plastická priehlbina označuje srdce povstania – Banskú Bystricu.Na schematickom zobrazení povstaleckého územia sú šípkami vyznačené smery vojenských útokov na potlačenie bojov. Celkové kompozičné rozvrhnutie averzu dokonale tlmočí autentický príbeh Slovenského národného povstania a jeho dôstojné za-chovanie v pamäti generácií.Reverz dopĺňajú povstalecké akcie a autentické bojové prostriedky, ktoré boli ich súčasťou: skupinový výjav delostrelcov v akcii, znak povstaleckého letectva, historický tank, fragment povstaleckého pancierového vlaku a povstalecké lietadlo. Mincu na základe návrhu vyrazila Mincovňa Kremnica , š.p. Slovenské národné povstanie patrí k najdôležitejším historickým udalostiam, ktoré sa zapísali nielen do dejín Slovenska, ale tvorí aj integrálnu súčasť európskej protinacistickej rezistencie. Prípravou ozbrojeného vystúpenia proti ľudáckemu režimu a nemeckej armáde poverila Slovenská národná rada a londýnska exilová vláda pplk. Jána Goliana.Dňa 29. augusta 1944 bolo na jeho pokyn vyhlásené SNP kódovým heslom ,,Začnite s vysťahovaním!“. Do bojových operácií proti nemeckej armáde sa zapojilo približne 60-tisíc vojakov a 12-tisíc partizánov z 35 národov a národností sveta.