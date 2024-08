V Bratislave pribudne ďalšia predajňa Tesco

8.8.2024 (SITA.sk) -"Nová predajňa Expres v Zwirne je súčasťou našej filozofie byť čo najbližšie k zákazníkom po celom Slovensku a ponúkať im kvalitné výrobky za dostupné ceny. Nový moderný Expres bude otvorený sedem dní v týždni od 6.00 hod. až do 22.00 hod. tak, aby rezidenti v okolí mali dostatok času nakúpiť si všetko potrebné od skorého rána až do neskorých večerných hodín," hovoríV novej predajni si každý dokáže nakúpiť všetko potrebné na raňajky, rýchly obed či večeru – zákazníci v nej budú mať pult s čerstvou kávou, rozšírenú ponuku snackov aj hotových jedál. Obchod má rozlohu 90 štvorcových metrov, vďaka čomu má zákazník svoj nákup hotový za pár minút.Od začiatku roka Tesco otvorilo nový supermarket v Palárikove (marec) a investuje aj do modernizácie existujúcich predajní rôznych formátov po celom Slovensku. Zákazníci si tak môžu dopriať pohodlnejšie nákupy v moderných priestoroch s rôznymi vylepšeniami a širším sortimentom.V minulom roku Tesco otvorilo šesť nových predajní a naďalej plánuje pokračovať v raste. V súčasnosti reťazec hľadá nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2000 štvorcových metrov. Odporúčanie môže poslať každý na novyobchod@tesco.com. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, na frekventovaných uliciach či cestách, v blízkosti sídlisk, administratívnych budov či nákupných centier. Zároveň hľadá pozemky s rozlohou od 2 000 štvorcových metrov aj v menších obciach.Informačný servis