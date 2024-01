Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici chce odstrániť bariéry a sprístupniť expozície pre hendikepovaných ľudí

Informačná debarierizácia

Rovnocenný prístup k múzeu

Zážitková aj reliéfna mapa

28.1.2024 (SITA.sk) - Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici čaká v tomto roku informačná debarierizácia.Expozície chce viac sprístupniť pre nepočujúcich a ľudí s mentálnym postihnutím, ale aj pre nevidiacich a slabozrakých.Pomôcť v tomto smere majú napríklad videá a virtuálni sprievodcovia s tlmočníkom v posunkovom jazyku, či informačné tabule a iné materiály v Braillovom písme.Na tento zámer by malo ísť viac ako 41-tisíc eur, vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Debarierizáciu označilo múzeum za kľúčový prvok environmentálnej výchovy v rámci sprístupňovania kultúry znevýhodneným skupinám.Projekt múzea nazvaný Informačná debarierizácia múzea sa zameriava na zavádzanie nových trendov v oblasti environmentálnej výchovy a využíva moderné technológie.„Múzeum TANAPu prezentuje dedičstvo Tatranského národného parku a chce byť prístupné pre všetkých vrátane osôb so špeciálnymi potrebami,“ uvádza sa v materiáloch k projektu.Múzeum chce prostredníctvom neho podporiť výchovu a zvýšiť environmentálne povedomie.V rámci projektu sú plánované spomínané opatrenia pre nepočujúcich a osoby s mentálnymi poruchami, zámerom je ponúknuť im rovnocenný prístup k múzeu.Múzeum tak chce zaobstarať virtuálneho sprievodcu obsahujúceho 27 videí v posunkovom jazyku, ktorý bude popisovať tematické bloky v expozícii, doplnené o titulky.Počíta tiež so zážitkovou mapou obsahujúcou súbor piktogramov či taktilnými predmetmi, teda modelmi živočíchov, biotopov i neživej prírody.Pre sprístupnenie expozícií pre nevidiacich či slabozrakých chce múzeum nechať inštalovať reliéfnu mapu popisujúcu rozmiestnenie expozícií, doplnenú o audio komentár.Poslúžiť by im mal aj upravený dokumentárny film s audiokomentárom doplnený okrem iného o posunkové tlmočenie pre nepočujúcich.Reliéfne grafiky a modely majú umožniť hmatový zážitok z expozície, komentáre poskytnúť podrobný popis expozícií a diel. Pribudnú napríklad aj popisné tabule či Atlas rastlín v Braillovom písme.