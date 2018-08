Múzeum v Partizánskom sa rozšíri, výstava priblíži život za čias Baťu

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

Partizánske 22. augusta (TASR) - Mestské múzeum v Partizánskom bude mať svoje elokované pracovisko. Vznikne na najstaršej ulici v meste a bude približovať tamojší život na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia.Zriadením nového pracoviska múzea sleduje tamojšia samospráva rozvoj historického dedičstva mesta. "Odkúpime jeden poldom, a to na ulici, ktorá bola postavená ako prvá v rámci Baťovian, na Červenej ulici. Chceli by sme pre budúce generácie zachovať jeden poldom v takom stave, v akom bol pôvodne budovaný na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia," ozrejmil primátor Jozef Božik.Obyvatelia mesta, žiaci základných a stredných škôl, turisti, ktorí navštívia Partizánske a zaujíma ich batizmus, sa tam podľa neho budú môcť oboznámiť s tým, ako sa žilo v Baťovanoch na začiatku ich budovania. "Našou ambíciou je postupne tam dostať dobový nábytok, aby sa každý, kto tam príde, mohol identifikovať s rokmi 1938 až 1948, keď malo Partizánske názov Baťovany a keď tu žili mladí ľudia, ktorí boli na začiatku cesty budovania moderného, progresívneho a funkcionalistického mesta," podčiarkol.Primátor si myslí, že je to opäť jeden z dôležitých krokov na ceste k budovaniu hodnotovej a poznatkovej samosprávy. "Som veľmi rád, že som v minulosti spolu s kolegami mohol iniciovať vznik mestského múzea, a pokračujeme ďalej práve preto, že si uvedomujeme, že práve história je dôležitým pilierom samosprávy. O to viac, že často na históriu zabúdame," skonštatoval.Kúpu takzvaného poldomu na zriadenie elokovaného pracoviska múzea odobrili na svojom rokovaní v utorok (21.8.) partizánski mestskí poslanci. Financie na tento účel vo výške 57.000 eur vyčlenila radnica v rámci štvrtej zmeny rozpočtu, ktorú rovnako tamojšie mestské zastupiteľstvo schválilo.