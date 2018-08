PREMIÉR: Vláda zrejme dnes nerozhodne o výbere policajného prezidenta

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. augusta (TASR) - Vláda zrejme na stredajšom zasadnutí nebude napokon rokovať o zmene výberu policajného prezidenta. Okolo návrhu z dielne ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) je totiž stále ešte veľa diskusie, odborníci s ním nesúhlasia. Pred rokovaním to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).uviedol Pellegrini. Vážna odborná diskusia sa podľa jeho slov vedie okolo dĺžky funkčného obdobia policajného prezidenta, návrh počíta so siedmimi rokmi.Naďalej podľa premiéra platí plán, že nového policajného prezidenta budú voliť po novom od januára 2019. Stihnúť sa to dá, keďže parlament ešte bude zasadať do konca roka trikrát.Novela zákona o Policajnom zbore počítala s tým, že policajného prezidenta by naďalej vymenúval minister vnútra, ale na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Na vymenovanie policajného prezidenta má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vznikne Úrad inšpekčnej služby.Na rozdiel od novely zákona o Policajnom zbore, zmeny vo výbere ústavných sudcov by vláda v stredu schváliť mala.Premiér na rokovaní neočakáva turbulentné momenty.povedal. Ani jeden z koaličných partnerov dnes podľa neho nemá pocit, že by chcel opustiť koalíciu.