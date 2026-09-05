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05. septembra 2026
Múzeum v Pezinku dá priestor novým výstavám, hľadá projekty z viacerých oblastí
Pri posudzovaní projektov múzeum prihliada aj na ich výnimočnosť, prínos, zámery a ciele. Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktorého zriaďovateľom je
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5.9.2026 (SITA.sk) - Pri posudzovaní projektov múzeum prihliada aj na ich výnimočnosť, prínos, zámery a ciele.
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj (BSK), vyhlasuje výzvu na predkladanie výstavných projektov pre roky 2027 a 2028. Ako informuje BSK na svojom webe, priestor dostanú projekty z oblasti archeológie, histórie, etnografie aj výtvarného umenia. Záujemcovia môžu svoje žiadosti predkladať do 30. októbra.
Predložené návrhy posúdi výstavná rada múzea. S autormi projektov vybraných na realizáciu uzatvorí múzeum zmluvu, ktorá upraví podmienky spolupráce. Predpokladaná dĺžka jednej výstavy je približne 90 dní, pričom konkrétny termín a trvanie možno upraviť na základe individuálnej dohody. Pri posudzovaní projektov múzeum prihliada aj na ich výnimočnosť, prínos, zámery a ciele. V prípade súčasného umenia uprednostňuje projekty reagujúce na aktuálne témy a prinášajúce inovatívne prístupy.
Zdroj: SITA.sk - Múzeum v Pezinku dá priestor novým výstavám, hľadá projekty z viacerých oblastí © SITA Všetky práva vyhradené.
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj (BSK), vyhlasuje výzvu na predkladanie výstavných projektov pre roky 2027 a 2028. Ako informuje BSK na svojom webe, priestor dostanú projekty z oblasti archeológie, histórie, etnografie aj výtvarného umenia. Záujemcovia môžu svoje žiadosti predkladať do 30. októbra.
Predložené návrhy posúdi výstavná rada múzea. S autormi projektov vybraných na realizáciu uzatvorí múzeum zmluvu, ktorá upraví podmienky spolupráce. Predpokladaná dĺžka jednej výstavy je približne 90 dní, pričom konkrétny termín a trvanie možno upraviť na základe individuálnej dohody. Pri posudzovaní projektov múzeum prihliada aj na ich výnimočnosť, prínos, zámery a ciele. V prípade súčasného umenia uprednostňuje projekty reagujúce na aktuálne témy a prinášajúce inovatívne prístupy.
Zdroj: SITA.sk - Múzeum v Pezinku dá priestor novým výstavám, hľadá projekty z viacerých oblastí © SITA Všetky práva vyhradené.
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