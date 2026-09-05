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05. septembra 2026
Vydarená rekonštrukcia školského areálu v Trnave je adeptom na ocenenie CE ZA AR – FOTO
Projekt rekonštrukcie dokončený v roku 2025 priniesol školskému dvoru úplne novú podobu. Rekonštrukcia školského areálu ZŠ s MŠ na Ulici Kornela Mahra v Trnave získala nomináciu na Cenu za ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Projekt rekonštrukcie dokončený v roku 2025 priniesol školskému dvoru úplne novú podobu.
Rekonštrukcia školského areálu ZŠ s MŠ na Ulici Kornela Mahra v Trnave získala nomináciu na Cenu za architektúru CE ZA AR 2026, ktorú vyhlasuje Slovenská komora architektov. Mesto Trnava s obnoveným školským areálom súťaží podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej v kategórii Exteriér aj v hlasovaní verejnosti. Trnava získala prestížne ocenenia CE ZA AR už v roku 2021 za organizovanie architektonických súťaží a v roku 2025 v kategórii Exteriér za obnovu sídliskového dvora Agátka.
Projekt rekonštrukcie dokončený v roku 2025 priniesol školskému dvoru úplne novú podobu. Futbalové ihrisko dostalo nový povrch z umelej trávy, pribudla oválna bežecká dráha, stometrová rovinka, doskočisko do piesku či streetballové ihrisko. Areál doplnili priestory na pingpong, teqball, rekreačné športovanie aj detské herné prvky. Zrekonštruované boli šatne pri telocvični vrátane hygienického zázemia a vstup do telocvične sa stal bezbariérovým. Nezabudlo sa ani na zelené opatrenia na zlepšenie mikroklímy a novú zeleň.
Obnovený školský dvor pritom podľa Veroniky Majtánovej neslúži iba žiakom. Tak ako ostatné zrekonštruované školské areály v Trnave je mimo vyučovania, počas popoludní a víkendov k dispozícii aj verejnosti. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu.
Zdroj: SITA.sk - Vydarená rekonštrukcia školského areálu v Trnave je adeptom na ocenenie CE ZA AR – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rekonštrukcia školského areálu ZŠ s MŠ na Ulici Kornela Mahra v Trnave získala nomináciu na Cenu za architektúru CE ZA AR 2026, ktorú vyhlasuje Slovenská komora architektov. Mesto Trnava s obnoveným školským areálom súťaží podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej v kategórii Exteriér aj v hlasovaní verejnosti. Trnava získala prestížne ocenenia CE ZA AR už v roku 2021 za organizovanie architektonických súťaží a v roku 2025 v kategórii Exteriér za obnovu sídliskového dvora Agátka.
Projekt rekonštrukcie dokončený v roku 2025 priniesol školskému dvoru úplne novú podobu. Futbalové ihrisko dostalo nový povrch z umelej trávy, pribudla oválna bežecká dráha, stometrová rovinka, doskočisko do piesku či streetballové ihrisko. Areál doplnili priestory na pingpong, teqball, rekreačné športovanie aj detské herné prvky. Zrekonštruované boli šatne pri telocvični vrátane hygienického zázemia a vstup do telocvične sa stal bezbariérovým. Nezabudlo sa ani na zelené opatrenia na zlepšenie mikroklímy a novú zeleň.
Obnovený školský dvor pritom podľa Veroniky Majtánovej neslúži iba žiakom. Tak ako ostatné zrekonštruované školské areály v Trnave je mimo vyučovania, počas popoludní a víkendov k dispozícii aj verejnosti. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu.
Zdroj: SITA.sk - Vydarená rekonštrukcia školského areálu v Trnave je adeptom na ocenenie CE ZA AR – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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