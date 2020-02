Muži si cez internet dohodli sexuálne služby, ale dočkali sa krádeže a aj vyhrážok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Trnavskí policajti prijali viacero trestných oznámení od mužov, ktorých oklamali a okradli. Páni si cez internet dohodli sexuálne služby a v dohodnutom byte ich čakala mladá žena. Ako informovala trnavská krajská polícia, po príchode ich žena požiadala, aby išli do kúpeľne a za ten čas ich okradla. V izbe už čakali jej komplici, ktorí sa mužom začali vyhrážať.Obetiam brali mobilné telefóny a peniaze, ktoré potom minuli. Polícia pri domovej prehliadke v okrese Piešťany zaistila viacero stôp, ktoré poputujú na expertízu. Vyšetrovateľ obvinil šesť Trnavčanov, z toho štyri ženy a jedného 15-ročného mladistvého.Traja z nich sú obvinení zo zločinu lúpeže formou spolupáchateľstva a zároveň boli niektorí obvinení aj z krádeže. Ako informovala polícia, 33-ročná Lenka D. a 24-ročný Erik T. sú v cele policajného zaistenia, a to až do rozhodnutia súdu o väzbe.