Oslávte 25. výročie Revalidu a vyhrajte zájazd do Švajčiarska

27.2.2020 (Webnoviny.sk) -Túžite spoznať nádherné Švajčiarsko alebo vyhrať ďalšie lákavé ceny? Tak sa zapojte do súťaže a oslávte spolu s nami 25. výročie značkyObjavte krásy Švajčiarska a vyhrajte nezabudnuteľný víkend pre dve osoby do Švajčiarska! Vybrať si môžete medzi relaxačným pobytom v úchvatných švajčiarskych Alpách, kultúrnou metropolou Zürich alebo výletom do malebného mesta Luzern! Cena zahŕňa ubytovanie na dve noci v štvorhviezdičkovom hoteli, spiatočnú letenku a švajčiarsky cestovný lístok.. Sady obsahujú šampón, kondicionér a vlasovú masku Revalid. Presne to, čo vaše vlasy potrebujú.Navštívte stránku www.revalid.sk/25svajciarsko a vložte váš Revalid® kód z obalu kozmetického prípravku Revalid. Po odoslaní súťažného formulára ste v hre!Súťažiť môžete doŠancu vyhrať má každý, kto sa zapojí do súťaže, má viac ako 18 rokov a je občan Slovenskej republiky.Ďalšie pravidlá a podmienky súťaženájdete na stránke www.revalid.sk/25svajciarsko/ Informačný servis