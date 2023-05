Muzikál Fontána pre Zuzana predstavia na letnej open air tour

Legendárny príbeh Fontána pre Zuzanu ožíva takmer po 40 rokoch od premiéry prvého filmu kultovej trilógie Dušana Rapoša. Príbeh lásky Zuzany a Olina pripomenie scénický muzikál s megahitmi Vaša Patejdla, s choreografiou a v réžii Jaroslava Moravčíka a na texty piesní Borisa Filana a Jozefa Urbana. Ako ďalej informovali tvorcovia na štvrtkovej tlačovej konferencii, na librete sa podieľali Karol Hlávka, Rapoš a Moravčík. Korepetícii sa venuje hudobník Marco Pillo. Dielo predstavia najprv na letnej open air tour v amfiteátroch po celom Slovensku.





"Láska a voda sú vzácne ako nič iné na zemi. Moravčíkove netradičné spojenie týchto osudových motívov, spevu, dynamického tanca a chvíľami i nežného baletu má ambíciu priniesť divákom hodnotný zážitok," hovorí Rapoš.V muzikáli zaznejú skladby Patejdla, ktorý pôvodné piesne opäť nahral. "Viete, keby mi niekto pred štyridsiatimi rokmi povedal, že sa pesničky z Fontány pre Zuzanu stanú veľkými megahitmi, tak by som sa len pousmial. Sú veci, ktoré neviete predvídať a naplánovať, preto som vnútorne šťastný, že ten príbeh a moje piesne prežili celé generácie a majú čo povedať aj dnešnému publiku," priznal hudobník a skladateľ. Dohromady počas predstavenia odznie asi 30 skladieb."Dobré choreografie a skvelá hudba budú hrať na scéne prím. Bude to rytmické, dynamické, s minimom textu. Samozrejmosťou je vysoká umelecká hodnota," avizuje Moravčík. "Tak ako pred štyridsiatimi rokmi odštartovali vo filme svoju hereckú kariéru nové talenty, aj my sme sa rozhodli dať príležitosť talentovaným mladým hercom a herečkám," dodal.

Premiéru muzikálu naplánovali na 16. júna v amfiteátri v Hlohovci. Počas leta ho uvidia diváci v desiatich mestách. Okrem Hlohovca budú muzikál hostiť Terchová, Prešov, Nitra, Banská Štiavnica, Martin, Bratislava, Trenčín, Myjava a Nové Zámky.



Producenti informovali, že po letnej tour budú predstavenia pokračovať na jeseň v halách. Šnúra vystúpení sa má presunúť do Českej republiky s premiérou v Prahe. "Vzhľadom na veľký záujem už teraz plánujeme harmonogram predstavení na rok 2024, aby sme navštívili čo najviac slovenských a českých miest," dodávajú producenti projektu zo Združenia umenia a športu.