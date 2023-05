Zomrel Pete Brown, textár skupiny Cream i Mira Žbirku, mal 82 rokov

Vo veku 82 rokov zomrel britský spevák, skladateľ, básnik a textár Pete Brown, ktorý sa preslávil ako spoluautor hitov "Sunshine of Your Love", "White Room" či "I Feel Free" od britskej rockovej skupiny Cream.





Podľa oznámenia na jeho oficiálnom facebookovom profile umelec v piatok podľahol rakovinovému ochoreniu, informovala v nedeľu tlačová agentúra AP.Brown sa v 60. rokoch pridal k hnutiu Beat Generation, ktorého stúpenci svojimi dielami i životnými postojmi demonštrovali nesúhlas s konzumnou spoločnosťou a s konzervativizmom.Členovia krátko pôsobiaceho tria Cream (Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton) ho oslovili, aby im otextoval niekoľko piesní. Brown so skupinou textársky spolupracoval na jej všetkých štyroch štúdiových albumoch - Fresh Cream (1966), Disraeli Gears (1967), Wheels of Fire (1968) a Goodbye (1969).Po rozpade skupiny sa na viac ako štyri desaťročia stal "dvorným" textárom jej speváka Jacka Brucea.Brown okrem toho vytvoril vlastné hudobné projekty Pete Brown & His Battered Ornaments a Pete Brown & Piblokto!, pričom hudobne spolupracoval i s Grahamom Bondom, Philom Ryanom a Ianom Lynnom. Na konte má približne desať albumov.Pete Brown textársky spolupracoval aj s medzičasom zosnulým slovenským spevákom Miroslavom Žbirkom na jeho štúdiových albumoch Miro (2015) a Double Album (2018).