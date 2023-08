Muzikálový festival v Brusne si tento rok pripomenie Jozefa Bednárika a oslávi aj 80. narodeniny Felixa Slováčka

Nebude tomu inak ani tento rok. 18. a 19. augusta 2023 sa na tomto mieste opäť uskutoční jedinečný a jediný festival svojho druhu u nás – Muzikálový festival Jozefa Bednárika.

Organizátor Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika, Ján Kubiš, je už v týchto dňoch plne zamestnaný jeho prípravami. No stále je z neho cítiť nadšenie pre projekt, ktorý vznikol z jednoduchého nápadu: „Festival si počas predchádzajúcich ročníkov vytvoril kredit hudobného sviatku. Miesta, kde sa schádzajú milovníci muzikálových melódií z celej krajiny i zahraničia. Aj na tento, už 16. ročník prídu mnohé rešpektované osobnosti, ktoré podujatiu dodajú punc najvyššej exkluzivity.“ Dodáva, že práve milovníci muzikálových a filmových melódií vytvárajú nezameniteľnú atmosféru na festivalovej Terase muzikálovej slávy Jozefa Bednárika.

Pre priam až domácu atmosféru, kde sa stiera bariéra medzi hľadiskom a javiskom, si umelci účinkovanie na tejto akcii nevedia vynachváliť. Koncom augusta na 16. ročníku Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika sa koncentrácia významných umelcov a elektrizujúcej atmosféry ešte zvýši. V sobotu si totiž na podujatí pripomenú 10. výročie úmrtia Jozefa Bednárika. „Zdá sa to neuveriteľné, ale bude to presne desať rokov čo nás opustil. Spomínať na „Beďa“, ako ho blízki a tí, ktorých mal rád, volali, prídu jeho súrodenci, Daniel Hůlka, Mirka Partlová, Zdeněk Barták, Andrea Zimányiová, Ján Greššo, Štefan Skrúcaný, Dárius Kočí, Jana Hubinská, Majo Labuda a ďalšie významne osobnosti,“ prezradil Ján Kubiš a dodal: „Ako by to možno povedal aj on, tento koncert bude tou zlatou čerešničkou na festivalovej torte.“

Na Jozefa Bednárika sa však bude spomínať aj prostredníctvom Andrei Zimányovej, ktorá vystúpi v programe Šansóny pre Beďa a excelentný bude aj program Generálka - od Jozefa po Modrú ružu - pocta pre Jozefa Bednárika. Organizátori si pripomenú aj Hanu Zagorovú, ktorej piesne zaspievajú študenti Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice.

V programe je na predposledný augustový víkend pripravená Muzikálová kaviareň Milana Sedláčka, v ktorej známy moderátor vyspovedá a uvedie Felixa Slováčka, Zdeňka Bartáka, Michaela Prostejovského, Petra Ondriu, Míšu Noskovú, Nikol Ďuricovú, Terezu Králikovú a Petra Palečka. Pri príležitosti 80. narodenín umelca je pripravený koncert Felix Slováček 80, plný najslávnejších, prevažne filmových melódií, ktoré prídu zahrať a zaspievať Sisa Sklovská, Richard Rikkon a ďalší gratulanti.

Počas konania 16. ročníka festivalu už tradične pribudne na Terase muzikálovej slávy tabuľa s menom rešpektovanej osoby a dve osobnosti si odnesú ocenenie Brusnianska Brusnica. Aj tento rok ostávajú mená ocenených zahalené rúškom tajomstva až do slávnostného vyhlásenia. Isté však je, že ocenenia budú udelené za prínos v muzikálovej tvorbe. Minulý rok sa podaril spolupracovníkom a rodine Jána Kubiša skutočne husársky kúsok, keď si ocenenie Tabuľa slávy odniesol aj sám organizátor.

Vstupenky na Muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa uskutoční 18. a 19. augusta 2023 v Kúpeľoch Brusno sú k dispozícii v sieti