Ocenenie Zlatý špendlík 2023: Ktoré hrady a zámky ho získali?

Nitriansky hrad získal ocenenie Zlatý špendlík. Stal sa jedným z ôsmich hradov a zámkov na Slovensku, ktoré toto ocenenie získali. Na základe používateľských recenzií ho udeľuje spoločnosť Google.



Veronika Pleštinská, riaditeľka neziskovej organizácie Castellum, pod ktorého správu Nitriansky hrad patrí, ocenenie vníma ako významnú spätnú väzbu, ktorú návštevníci odovzdali formou recenzií. "Zároveň je odmenou aktivít inštitúcií, ktoré to neraz v úsilí o záchranu a zveľaďovanie kultúrno-historických pamiatok nemajú ľahké," povedala Pleštinská. Zlatý špendlík sa na Slovensku udeľuje prvýkrát, a to v kategórii hradov a zámkov. Ocenené kultúrne pamiatky boli vybrané na základe viacerých kritérií.



Nitriansky hrad je v súčasnosti sídlom Nitrianskeho biskupstva. Jeho história siaha do 9. storočia. Posledné archeologické výskumy dokazujú existenciu palácovej stavby na tomto mieste už v 11. storočí. Tisícky návštevníkov láka najmä Katedrála sv. Emeráma, Diecézne múzeum, ale aj výhľad z katedrálnej veže.



Súčasťou hradného komplexu je tiež Biskupský palác. Posledné desaťročie sa nieslo v znamení revitalizácie a kultivácie hradného areálu či tvorby nových expozičných priestorov.

Top hradom v Košickom kraji je podľa recenzií Spišský hrad



Top hradom alebo zámkom Košického kraja sa podľa internetových recenzií stal Spišský hrad. Ocenenie Zlatý špendlík - Po stopách slovenských hradov a zámkov si v týchto dňoch prezvala zástupkyňa riaditeľky Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková. Skonštatovala, že ocenenie je okrem iného aj vyjadrením úspechu práce múzejníkov.



"Je to tiež záväzok týkajúci sa ochrany, správy i prezentácie tejto pamiatky a skĺbenie všetkých týchto aspektov aj v budúcnosti. Spišský hrad je jedinečný a unikátny a spája históriu a architektúru so súčasnými zážitkami," skonštatovala Uharčeková Pavúková.

Samotné ocenenie má podobu špendlíka a vychádza zo zobrazenia hľadaného miesta na Mapách Google. Spišský hrad je už od roku 1993 zaradený na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. História tohto územia sa začala písať už počas mladšej doby kamennej. Novodobú históriu začal písať až v 12. storočí, keď sa Spiš stal súčasťou Uhorska. Hrad zažil mongolské nájazdy či vpády husitov. Jeho poslednými vlastníkmi boli Čákiovci, ktorí na stavbe urobili aj posledné úpravy. Osudným sa pamiatke stal požiar z roku 1780 a odvtedy už len chátrala a pomaly sa menila na ruinu. Dominanta Spiša sa rozpína nad obcou Žehra a každoročne láka na svoje hradby desaťtisíce návštevníkov. Len minulý rok túto historickú kultúrnu pamiatku navštívilo takmer 120.000 návštevníkov.



Múzeum mesta Bratislavy: Ocenenie Zlatý špendlík pre hrad Devín potvrdzuje kvalitu služieb i programu



Ocenenie Zlatý špendlík pre hrad Devín v Bratislave, spomedzi hradov a zámkov na území Bratislavského kraja, je potvrdením skvalitňovania služieb, zlepšovania infraštruktúry pre návštevníkov a rozvoja programovej ponuky hradu. Skonštatoval to vedúci hradu Devín Milan Zálešák. Ocenenie na základe používateľských recenzií udeľuje spoločnosť Google.



"Chceme prispievať ku kvalitnému zážitku z návštevy hradného areálu. Ocenenie Zlatý špendlík je pre nás do istej miery potvrdením, že sa nám to darí a že svoju prácu napriek rôznym ťažkostiam robíme dobre," poznamenal Zálešák.



Z oblastí, ktorým sa na hrade Múzeum mesta Bratislavy (MMB) ako jeho správca venuje, spomína okrem iného dlhodobý archeologický výskum, ale tiež snahu o sprístupňovanie odborných poznatkov verejnosti modernými spôsobmi. Veľmi dôležitou je pre múzeum údržba zelene a zachovávanie prírodného charakteru lokality.

Devín zohrával dôležitú rolu v rôznych obdobiach slovenských dejín. Sídlili tam Kelti, rozsiahle pamiatky tam zanechali Rimania, v časoch Veľkej Moravy bol Devín dôležitým hradiskom a vojenským i kultúrnym centrom. V stredoveku tam bol postupne vybudovaný veľký pevnostný systém a Devín zažil nebývalý rozmach. "V 19. storočí síce najskôr hrad značne poškodili Napoleonské vojská, novú slávu mu však vtlačila generácia štúrovcov, pre ktorú sa stal symbolickým miestom," uvádza sa na webovej stránke múzea.



Samotný hradný areál má rozlohu šesť hektárov a člení sa na dolný, stredný a horný hrad. Vďaka kombinácii jedinečných historických pamiatok, umiestnenia na sútoku riek Dunaja a Moravy a okolitej prírody je podľa MMB unikátom nielen na Slovensku, ale aj v rámci strednej Európy.



Hrad Devín je národnou kultúrnou pamiatkou.





Ocenenie Zlatý špendlík v Banskobystrickom kraji získal Fiľakovský hrad



Fiľakovský hrad získal ocenenie Zlatý špendlík. Ocenenie si prevzala Valéria Budaiová, zastupujúca riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove (HMF), pod ktorého správu Fiľakovský hrad patrí. Podľa jej slov je cena pre Fiľakovský hrad prekvapením, a to najmä pre silnú konkurenciu hradov a zámkov v Banskobystrickom kraji.

"Zároveň nás však utvrdzuje v tom, že napriek nízkemu počtu pracovníkov to, čo robíme, robíme dobre. Snahou nášho mladého kolektívu zamestnancov je sprístupniť pre turistov históriu hradu a mesta nielen formou zaujímavých výstav, ale aj pomocou neustálych inovácií," uviedla Budaiová. Zlatý špendlík sa na Slovensku udeľuje prvýkrát, a to v kategórii hradov a zámkov. Ocenené kultúrne pamiatky boli vybrané na základe viacerých kritérií.



Prvá písomná zmienka o Fiľakovskom hrade, ktorý je dominantou mesta, pochádza z roku 1242. V 16. storočí bol hrad pre turecké ohrozenie prebudovaný na mohutnú renesančnú pevnosť. Hrad vyhorel koncom 17. storočia, od roku 2008 je v správe HMF, ktoré systematicky pracuje na obnove pamiatky a zriaďovaní stálych expozícií v jeho areáli.