Mužom na vlastnej plodnosti záleží, do urologických ambulancií prichádzajú čoraz častejšie

Je to 50 na 50

Najprv muž, potom žena

Lieky neexistujú

Prispeje aj poisťovňa



Ak základný spermiogram nespĺňa parametre normy



V osobnej anamnéze sú prítomné zápalové ochorenia, chronické infekcie, varikokéla, hormonálne problémy



Ak je výkon indikovaný lekárom s odbornosťou v špecializovanom odbore urológia, andrológia alebo reprodukčná medicína v súvislosti s výkonom asistovanej reprodukcie hradeným zdravotnou poisťovňou



28.7.2022 (Webnoviny.sk) - "A kedy bude dieťatko?" Toto je asi najneobľúbenejšia otázka z okolia mladému páru, najmä, ak odpoveďou na ňu je, že "zatiaľ sa nedarí". Prirodzená radostná túžba sa po mesiacoch mení na frustráciu, stres z počítania plodných dní a výčitky, kto za to môže. Kým žena musí absolvovať množstvo náročných vyšetrení plodnosti, mužom stačí zvyčajne len jedno jednoduché, a to vyšetrenie spermiogramu. Aká je plodnosť mužov, ako prebieha vyšetrenie a či existuje aj cielená liečba zodpovie urológ, MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH.Časy, kedy bolo presvedčiť muža na vyšetrenie spermií takmer nemožné, sú našťastie preč. Vďaka dobrej edukácii spoločnosti pristupujú už aj samotní muži k zisťovaniu príčin neplodnosti zodpovedne a do urologickej ambulancie zavítajú pomerne často. "Súčasná smernica európskej urologickej spoločnosti konštatuje, že za 50% primárnych neplodností môže žena a za 50% muž. My zároveň zo skúseností tvrdíme, že niekedy stačí malý ženský faktor a malý mužský faktor neplodnosti, ktoré sa znásobia a stáva sa z toho partnerský problém", vysvetľuje ako je to aktuálne s neplodnosťou párov urológ MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH.Vyšetrenie mužského spermiogramu by malo byť prvým krokom v zisťovaní neplodnosti páru, pretože ženy musia podstúpiť omnoho náročnejšie vyšetrenia, vyžadujúce si napríklad aj celkovú anestézu. "Zvyčajne sa vyšetrenie spermiogramu dopĺňa o sonografické vyšetrenie miešku, močového mechúra a prostaty, veľmi dôležité je aj vyšetrenie hormonálneho profilu, v prípade že máme podozrenie na hormonálny problém", dodáva urológ. Pre vyšetrenie spermií využívajú počítačovú analýzu, ktorá im dá presný výsledok spermiogramu bez odchýlok, pričom dokážu zistiť viacero významných parametrov: "Vyšetrujeme kyslosť, zásaditosť, objem ejaklátu, dobu skvapalnenia, počet spermií, morfológiu spermií. Ak sú spermie patologické, či už na hlavičke, alebo v oblasti bičíka, tak pomocou počítačovej analýzy to vieme presne zanalyzovať a do budúcna porovnať.Práve vďaka tomu máme skvelý report pre pacienta, ktorému vieme povedať, aký má počet spermií, koľko z nich je dobre hybných alebo s progresívnou hybnosťou, prípadne, aké je tam percento patologických spermií, čo nás vie nasmerovať ku konkrétnemu problému", vymenúva výhody moderného spermiogramu MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. V rámci spermiogramu je možné vyšetriť ejakulát aj na oxidačný stres spermií, ktorý je tiež jednou z príčin zníženej plodnosti mužov."V súčasnosti neexistujú lieky, ktoré by liečili primárnu alebo sekundárnu infertilitu, dá sa to iba v prípade, pokiaľ je prítomná nejaká infekcia, alebo nedostatok testosterónu, ale takýchto príčin je veľmi málo", približuje MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH. Na plodnosť pozitívne vplýva vyhýbať sa stresu, v prípade nadváhy zredukovať hmotnosť, zdravý pohyb, vyvarovať sa extrémne teplému prostrediu. Veľmi nápomocné sú voľnopredajné výživové doplnky, ktoré obsahujú vitamíny, aminokyseliny a stopové látky zacielené na plodnosť.Zdravotná poisťovňa Union prispieva svojim poistencom sumou 100 eur na komplexné vyšetrenie spermiogramu, ktoré zahŕňa vyšetrenie protilátok proti spermiám v ejakuláte, test integrity DNA spermií, test oxidačného stresu spermií, vital test na odlíšenie mŕtvych a živých nepohyblivých spermií, či trial wash test, teda oddelenie spermií od seminálnej plazmy. Podmienkou na poskytnutie príspevku je: