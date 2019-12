Mužovi, ktorý spôsobil zranenia poľovníkovi, hrozí až 12 rokov väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 9. decembra (TASR) - Prípad obvineného Juraja K., ktorý v auguste v Miloslave so zbraňou napadol a spôsobil ublíženie na zdraví členovi poľovníckej stráže, už príslušný vyšetrovateľ ukončil a vec posunul na Okresnú prokuratúru (OP) Bratislava III s návrhom na podanie obžaloby.Mužovi, ktorý bol už v minulosti súdne trestaný, hrozí v prípade dokázania viny na súde aktuálne trest odňatia od sedem do 12 rokov.uviedol pre TASR hovorca a prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Oliver Janíček.objasnil dozorový prokurátor OP III Branislav Babej. Ako dodal prokurátor, obvinený, ktorý v priebehu konania odmietal vypovedať, sa na konci vyšetrovania priznal k spáchaniu skutku.Polícia muža najskôr obvinila z trestného činu útoku na verejného činiteľa. Obvinený 41-ročný muž z okresu Senec bol už v minulosti súdne trestaný, za čo mal uložený podmienečný trest odňatia slobody. Stíhaný v tomto prípade je väzobne. Pôvodne mu hrozil trest odňatia slobody vo výške tri až osem rokov.K útoku došlo 15. augusta vo večerných hodinách v poľovníckom revíri v katastrálnom území obce Miloslavov v okrese Senec. Podľa augustových policajných informácií tam poľovník spozoroval muža so zbraňou. Poľovník sa mužovi preukázal služobným preukazom a odznakom člena poľovníckej stráže a vyzval ho, aby zbraň odovzdal. Juraj K. však výzvu ignoroval a poľovníka mal so zbraňou fyzicky napadnúť. Pri fyzickom útokom utrpel napadnutý poľovník zlomeninu pravej a ľavej ruky a zranenia v oblasti hlavy.