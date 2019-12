Tretie izraelské voľby za rok by sa mali konať začiatkom marca

Izraelská volička hádže do volebnej schránky svoj hlas počas hlasovania v predčasných parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti v meste Ramat Gan 9. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 9. decembra (TASR) - Dve najväčšie izraelské politické strany - Likud (Jednota) a Modrá a biela (Kachol lavan) - sa v pondelok dohodli, že ak sa im do stredy nepodarí vytvoriť vládnu koalíciu, v poradí tretie parlamentné voľby v židovskom štáte v priebehu jedného roka by sa mali konať 2. marca 2020.V stanovisku, ktoré líder centristického bloku Modrá a biela Benny Ganc zaslal tlačovej agentúre DPA, sa uvádza, že na uvedenom dátume konania volieb sa jeho politický subjekt dohodol s pravicovou stranou Likud súčasného premiéra Benjamina Netanjahua.Výsledky parlamentných volieb v apríli a ani v septembri neviedli k vytvoreniu novej vlády. Ide o prvý prípad tohto druhu v politických dejinách Izraela.Poslanci Knesetu majú teraz čas ešte do 11. decembra, aby našli a najmenej 61 hlasmi podporili kandidáta na premiéra, ktorý by bol schopný zostaviť novú funkčnú vládu.Ak sa tak v stanovenom termíne nestane, parlament bude automaticky rozpustený a budú vypísané ďalšie predčasné voľby.