Mužovi s valaškou zrušili obvinenie, Demokrati sa podľa Naďa stali terčom paranoje vládnych predstaviteľov

29.5.2025 (SITA.sk) - Členovi opozičnej strany Demokrati Petrovi Laťákovi , ktorý vystupoval vo videu s valaškou, pričom hovoril o "klinci do rakvy Roberta Fica " zrušili obvinenie v celom rozsahu. Na sociálnej sieti o tom informoval šéf demokratov Jaroslav Naď "Demokrati sa stali terčom paranoje vládnych predstaviteľov a ukážkovým príkladom zneužívania štátnej moci. Nás však nezlomia a nezastrašia," vyhlásil Naď.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) na sociálnej sieti ešte 15. mája uviedol, že člen strany Demokrati Peter Laťák bol obvinený pre podnecovanie. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ) ešte predtým poukázal na video z protivládneho protestu, ktorý sa uskutočnil v Bratislave vo štvrtok 8. mája. Na videu muž držiaci podľa Gašpara sekeru hovoril, že sa blíži koniec Roberta Fica. Muž tiež hovoril, že "posledný klinec do Ficovej rakvy je zabitý" a "pôjde Fico dole".Predseda Demokratov Jaroslav Naď v reakcii uviedol, že dotyčný, ktorý je členom ich strany, bol v kroji s valaškou v ruke. "Peter Laťák je normálny chlap z Oravy, má 48 rokov, je ženatý, je mimoriadne aktívny z hľadiska humanitárnej pomoci, je to bývalý starosta, má dve vysoké školy. Je to aktivista, ktorému extrémne záleží na budúcnosti Slovenska. Je to niekoľko dní, čo Petra šikanujú pre jeho politický názor," vyhlásil Naď.