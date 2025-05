Kosheen chcú zopakovať úspech!

29.5.2025 (SITA.sk) - Železo sa má kuť za horúca a preto sa Kosheen aj v tomto roku vracia na cesty s masívnym turné, aby oslávili 25 rokov hudby a zahrali najlepšie skladby svojej kariéry.Kosheen patria medzi najvýraznejších predstaviteľov živej elektronickej hudby v Spojenom kráľovstve, preslávili sa hitom "Hide U" z debutového albumu z roku 2001, platinovým albumom "Resist", po ktorom nasledovali crossoverové hity "Catch", ‚Hungry‘ a "All In My Head". Kosheen sa úspešne umiestnili v prvej desiatke britských albumov, obsadili prvé miesta v britských a európskych hudobných rebríčkoch a získali množstvo ocenení vďaka jedinečnej zmesi breakbeatových rytmov drum'n'bassu s tradičnejším pesničkárstvom, čo je stránka kapely, ktorú stelesňuje speváčka a skladateľka Sian Evans. Kapela so Sian na čele získala 5 štúdiových albumov a vyslúžila si povesť jednej z najikonickejšie vystupujúcich kapiel svojej doby. K nám sa vrátia 4. októbra do bratislavského MMC!Informačný servis