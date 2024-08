Mužovi v Galante sa zamklo auto s dvoma malými deťmi, policajti museli ihneď konať (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.8.2024 (SITA.sk) - Dve malé deti vyslobodili v Galante zo zamknutého Nissanu policajti z Obvodného oddelenia PZ v Galante. Na políciu sa v utorok krátko po 14:00 obrátil rozrušený cudzinec, podľa ktorého sa mu pri nakladaní vecí do batožinového priestoru dvere auta zatvorili a uzamkli. Na zadných sedadlách pritom boli jeho trojročné dieťa a len niekoľkomesačné bábätko.„Policajti okamžite vyrazili na Hlavnú ulicu v Galante. Po príchode na miesto zistili, že deti sú uzamknuté v čiernom rozhorúčenom aute. Obe už hlboko dýchali a plakali. Policajti preto začali ihneď konať a so súhlasom majiteľa rozbili pomocou bezpečnostného kladiva sklo na predných dverách. Cez okno sa im podarilo otvoriť zadné dvere a deti dostať do bezpečia,“ informovala o udalosti trnavská krajská polícia.Policajná hliadka potom o udalosti vyrozumela pracovníkov technických služieb, ktorí odstránili úlomky skla z vozovky.