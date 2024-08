Nové ihrisko či tábor pre deti? Pozrite, ktoré projekty Tesco podporí sumou 170-tisíc eur vo vašom meste

zrealizovať 109 kultúrnych podujatí



zrekonštruovať takmer 70 ihrísk



zorganizovať približne 213 vzdelávacích aktivít



skrášliť 168 verejných záhrad a parkov



uskutočniť 16 detských táborov



podporiť 38 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá



21.8.2024 (SITA.sk) -"Slováci v 15. edícii grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame najviac hlasovacích žetónov odovzdali projektom, ktoré sa týkali vzdelávania, rozvoja komunitného života, kultúry, prírody a životného prostredia. Práve tieto oblasti spolu s projektmi pre deti a mladých ľudí sú dlhodobo najobľúbenejšie pri hlasovaniach. Teší nás, že zákazníkom Tesca záleží na kvalitnom rozvoji svojej komunity. Dôkazom je aj takmer 45 miliónov hlasovacích žetónov, ktoré ľudia počas 15 edícií priradili svojim obľúbeným lokálnym projektom. Celkovo Tesco na podporu komunít v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame na Slovensku rozdelilo sumu 2 358 200 eur medzi viac ako 3 000 projektov naprieč všetkými regiónmi," prezradilaa dodáva: "Už teraz môžem prezradiť, že na jeseň už pripravujeme v rámci podpory lokálnych projektov novinku, ktorá poteší najmä deti a mladých ľudí."Zákazníci hlasovaním žetónmi rozhodli o tom, ktorý projekt v ich okolí získa z grantu 1 300 eur, 600 eur alebo 300 eur z celkového balíka 170-tisíc eur.Najviac hlasov od zákazníkov v podobe žetónov získali v rámci 15. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame projektyNajväčší počet žetónov zákazníci odovzdali projektom v dvoch hypermarketoch Tesco –Najviac ľudí sa do hlasovania zapojilo v predajniach voPráve vo Vrábľoch zákazníci vytvorili v tejto edícii rekord – projektu miestnejdarovali vyše 30-tisíc hlasov, čo je najviac na Slovensku.Školy, škôlky, samosprávy, centrá voľného času, útulky, občianske združenia či neziskové organizácie mohli nápady do 15. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame prihlasovať online cez webstránku programu v apríli a máji tohto roka. Do 15. edície autori prihlásili až 442 projektov. Z nich nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a Nadácie Pontis vybrala 231 najlepších projektov, ktoré si podľa hlasovania zákazníkov rozdelia takmer 170-tisíc eur z grantového programu Tesca.Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel.Víťazné projekty z doterajších edícií sú dostupné na webstránke grantového programu Informačný servis