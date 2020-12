My sme do vlády neprišli plakať, ale tvrdo pracovať. Reaguje SaS na ostré slová Matoviča

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) stoja za lídrom strany a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom . Pre agentúru SITA to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák. Reagoval tak na štvrtkovú výzvu predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), aby minister hospodárstva podal do Vianoc demisiu. Dôvodom má byť podľa premiérových slov jeho „neschopnosť“ nakúpiť potrebné antigénové testy.„My sme do vlády neprišli plakať, ale tvrdo pracovať, aby sme presadili čo najviac z nášho programu pre ľudí. Aj z toho dôvodu stoja všetci poslanci za predsedom SaS,“ ozrejmil v reakcii strany Šprlák.