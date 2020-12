Volkswagen pri inštalácii softvéru na skresľovanie emisií konal protiprávne, rozhodol Súdny dvor EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká automobilka Volkswagen konala protiprávne, keď do svojich vozidiel inštalovala softvér, ktorý umožňoval skresľovať výsledky emisných testov. Rozhodol o tom vo štvrtok Súdny dvor Európskej únie (ECJ) . Výrobca nemôže inštalovať zariadenie, ktoré počas schvaľovacieho procesu zlepšuje výkon systému na kontrolu emisií, aby tak vozidlo získalo registráciu.Tvrdenie automobilky, že zariadenie chránilo motor pred opotrebovaním a upchaním a jeho inštalácia teda bola oprávnená, súd odmietol. Inštalácia vypínacích zariadení je obhájiteľná iba v prípadoch, keď chránia motor pred rizikom náhleho a mimoriadneho poškodenia, konštatoval ECJ.V osobitnom rozhodnutí počas leta ECJ oznámil, že spotrebitelia v EÚ môžu Volkswagen žalovať v členskej krajine, kde kúpili vozidlo s problémovým softvérom a so sťažnosťami nemusia ísť do Nemecka.Takzvaná aféra dieselgate prepukla v roku 2015, keď sa automobilová skupina v USA priznala, že do zhruba 11 miliónov naftových vozidiel po celom svete inštalovala softvér umožňujúci skresľovať výsledky emisných kontrol.Škandál stál doteraz automobilku na pokutách a dohodách o urovnaní sporov zhruba 30 miliárd eur. V Európe sa skupina snažila obhájiť nasadenie softvéru tým, že pomáhal predĺžiť životnosť motora.