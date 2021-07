My sme nikdy nezneužívali trestné právo, uviedol Fico a odmieta stretnutia na úrade vlády (video)

Lipšic slúži Matovičovi

Obrovské rozpory vo výpovediach

6.7.2021 (Webnoviny.sk) - Prokurátor špeciálnej prokuratúry s vyšetrovateľmi pracuje bez dozoru na prípade, ktorý ma viesť k obvineniu vedenia strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) , že Smer-SD je zločinecká organizácia.Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal šéf strany Robert Fico . Ako dodal, Úrad špeciálnej prokuratúry cez Daniela Lipšica , ktorý podľa neho slúži ministrovi financií Igorovi Matovičovi OĽaNO ) a plní pokyny, ktoré robí predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) smerom k nim.„Aj napriek tomu, že nemajú žiadne dôkazy, tak sa pustili do toho, lebo Matovič to povedal," uviedol Fico s tým, že to, čo sa dnes deje v orgánoch činných v trestnom konaní, je pod plnou kontrolou Matoviča.Začali sa podľa Fica objavovať v poslednom období klebety, predovšetkým udavačov, ale je tu aj výpoveď bývalého riaditeľa finančnej správy Františka Imreczeho , ktorý hovorí o stretnutiach na úrade vlády, prípadne o iných stretnutiach.„Nedovolím si atakovať človeka, ktorý je vo výkone väzby. Viem si predstaviť, ako je tam týraný a psychicky mučený, najmä v tomto teple," dodal. „Nebezpečné je to, že takéto stretnutia nikdy neboli. Čo je ešte nebezpečnejšie, že vo výpovediach sú obrovské rozpory," zdôraznil expremiér.„My sme nikdy nezneužívali trestné právo. Keby sme boli takí všemohúci, ako sa hovorí v týchto výpovediach, tak Kiska (bývalý prezident Andrej Kiska , pozn. SITA) a Matovič dnes sedia na 15 rokov vo výkone trestu odňatia slobody," podotkol Fico.Ak tu bolo nejaká organizovaná skupina, tak to podľa neho bola tá, ktorá sa 17. mája stretla na pôde Slovenskej informačnej služby (SIS) . Tvrdí, že sa na ňom rozprávali o živých veciach.