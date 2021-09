Mysli na budúcnosť, Študuj dopravu. ZSSK vo Vrútkach opäť umožní nahliadnuť do svojho zákulisia

Vo Vrútkach sa mladým ľuďom 9. 9. 2021 predstavia študijné a učebné odbory v jednej z najperspektívnejších oblastí



Návštevníci sa môžu tešiť na rušňový trenažér, 3D okuliare, workshopy i náborové aktivity





6.9.2021 (Webnoviny.sk) -Lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce, či úspešný a zmysluplný pracovný život. Svet dopravy toho vôbec neponúka málo. Jeho súčasťou sa môžeš stať aj ty. Príď sa pozrieť, ako. Už po štvrtýkrát sa vo Vrútkach pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR koná podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU, tento rok v rámci osláv 150. výročia výstavby Košicko-bohumínskej železnice.Vo štvrtok 9. septembra od 09:00 do 13:00 sa na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach za účasti Jaroslava Kmeťa, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavy SR a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK uskutoční podujatie, ktoré má žiakom a študentom pomôcť s výberom štúdia a budúceho povolania. Akcia, ktorej spoluorganizátorom je aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), má najmä mladým ľuďom poskytnúť kariérne poradenstvo a v rámci neho bližšie predstaviť povolania v dopravnom priemysle, ktorý je presne ako oni – dynamický a perspektívny. Každoročne sa teší ohromnému záujmu návštevníkov, na jar 2019 prilákala do Vrútok tisíce žiakov a študentov.Mladým ľuďom, ktorých práca v sektore dopravy zaujíma, ZSSK opäť otvorí brány a dovolí im nahliadnuť "do zákulisia" – budú môcť navštíviť stanovisko rušňovodiča, povoziť sa na modernom Panterovi, či prostredníctvom 3D okuliarov si pozrieť interiér najmodernejšej posily vo flotile ZSSK – rušňa Vectron. Nádejní budúci vlakvedúci si zasa môžu vyskúšať vytlačiť cestovný doklad a zoznámiť sa so zariadením na tlač cestovných dokladov EZ 6 iPOP KVC Vlak. Návštevníkov stánku ZSSK tiež čakajú zaujímavé kvízy a pre najmenších je pripravená kreatívna zábavná aktivita. Čo to bude? Nechajte sa prekvapiť.hovorí Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.Pre návštevníkov je pripravený bohatý program, ktorý zahŕňa ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, návšteva priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej doprave, dopravné simulátory, nácvik poskytovania prvej pomoci, návšteva modelovej železnice, pokusy vo "vedeckej cukrárni", dopravné kvízy a súťaže. Budúcim kolegom sa predstavia študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (prípadne dopravných stavieb) a poštových služieb, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách.Informačný servis