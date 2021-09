SaS nechce otvárať koaličnú zmluvu, ale pripustilo zastrešenie Kolíkovej frakcie do svojho klubu

Odídu do SaS?

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) nechce otvárať koaličnú zmluvu v súvislosti s prípadným odchodom poslaneckej frakcie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej zo strany Za ľudí. Pre agentúru SITA to povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová „Chceme, aby sa rešpektovali nominácie, ktoré boli. Nechceme, aby sa robila politika cez štátnych tajomníkov a iné nominácie a nechceme otvárať koaličnú zmluvu. Chceme, aby to zostalo tak, ako je to v koaličnej zmluve,“ uviedla Zemanová.Predseda Sme rodina Boris Kollár v nedeľu 5. septembra v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo pripustil, že Kolíková s odídencami zo strany Za ľudí prejdú do SaS. „Myslím si, že takéto niečo sa asi stane. Ale potom je otázka, že asi stratíme jedného koaličného partnera,“ hovoril Kollár s tým, že nemôžu byť štvorkoalícia so stranou Za ľudí, ktorá má dva alebo možno štyri poslanecké hlasy.„Čo nám garantuje?“ spýtal sa. Na otázku, či by potom vylúčili predsedníčku Veroniku Remišovú so zvyškom Za ľudí a prerozdelili si posty, odvetil, že „všetko je možné“.Klub Za ľudí má v parlamente desať členov. Po odchode šiestich poslancov frakcie Márie Kolíkovej by sa klub Za ľudí rozpadol. Musí mať minimálne osem poslancov.Zemanová tvrdí, že nevie o tom, že by klub Za ľudí zanikol a preto to nie je témou. „Ak by bol záujem poslancov Za ľudí, vieme o tom rokovať, aby boli zastrešení klubom. Dôležité je, aby sme udržali koaličnú väčšinu, najlepšie aj ústavnú,“ povedala poslankyňa.Poslanec klubu SaS Ondrej Dostál uviedol, že všetci poslanci Za ľudí, sú stále členmi klubu Za ľudí a tak sa s tým v klube SaS nezaoberali.„Je to ich vnútorná vec. Keď sa niečo zmení a bude sa to týkať SaS, tak potom sa k tomu nejakým spôsobom postavíme. Z môjho pohľadu je dôležité, aby zostala zachovaná podpora koalície zo strany všetkých súčasných koaličných poslancov. Bez ohľadu na to, ako sa vyvinie situácia v Za ľudí a v ich poslaneckom klube, dôležité je, aby všetci poslanci zostali podporovať vládnu koalíciu,“ usúdil Dostál.Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v pondelok 30. augusta uviedla, že navrhne predsedníctvu strany pozastavenie výkonu práv niektorým funkcionárom strany okolo ministerky Kolíkovej. Pozastavenie práv sa má týkať tých členov, ktorí údajne s konkurenčnými politickými stranami koordinujú postup proti vlastnej strane.