Myslíte si, že by vašu prácu mohol vykonávať robot? Pravdepodobne áno, otázkou skôr je – odkedy?!

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Približne 60 robotov pracuje v poisťovni Union, kde nahradili okolo 50 zamestnancov. Ich náplňou práce je v komerčnom poistení napríklad registrácia poistných udalostí a párovanie s poistnými zmluvami alebo tiež párovanie poistného a spracovávanie bankových výpisov. V zdravotnom poistení robot spracováva faktury lekárov alebo registruje prihlášky nových poistencov. Zaujímavé je, že v jednom prípade dokázala technika plne nahradiť dokonca aj vysokoškolsky vzdelaného právnika.pred plánovanou lyžovačkou s rodinou si uzatvoríte poistku na webe Unionu a pošlete platbu poistného. Robot platbu v našom internetovom bankovníctve skontroluje, priradí ju k zmluve a všetko zaúčtuje.Proces automatizácie práce začal v Unione ešte v roku 2018. Trvalo to niečo cez 1 rok vybudovať Centre of Excellence, ktoré je dnes úplne sebestačné. Vďaka tomu firma dokáže ušetriť v priemere asi 40% nákladov na robotizovaných oddeleniach.Union, zamestnancov, ktorých nahradili roboty, vo väčšine prípadov neprepustil, ale ich preškolil – tým, že poisťovňa výrazne rastie, tak nemusela hľadať nových zamestnancov. "Nie je našim cieľom vybudovať futuristické pracovisko plné hardware-u. Ceníme si našich kolegov a veríme, že práve ľudia sú tí, ktorí stoja za úspechom každej spoločnosti. Ak však niektoré pozície dokážu plne zastúpiť roboty, dáva perfektný zmysel, preškoliť našich "živých profesionálov" na iné pozície so zložitejšou a zaujímavejšou náplňou práce, ktorá má aj vyššiu pridanú hodnotu" vysvetľuje Michal Špaňár, generálny riaditeľ poisťovní Union.V rámci projektu pokračuje "robotický tím" ďalej. Mario Bumbera, ktorý ho zakladal, uviedol, že víziou je neustále rozvíjať nastavené technológie, automatizovať ďalšie procesy a hľadať uplatnenie pre umelú inteligenciu. "Komunikáciu nám pomáhajú zastrešovať chatboty, do marketingovej kampane sme zapojili voicebot a na obhliadky automobilov v rámci havarijného poistenia plánujeme používať computer vision," dodáva M.Bumbera z firmy BusT Advisory s.r.o., ktorá dodáva Unionu služby nie len v oblasti robotizácie už 4 roky.Robotizácia však nie je jediný pokrok, ktorý v Unione prebehol. Poisťovňa sa pomaly, ale isto, transformuje tak, aby dokázala bezproblémovo fungovať vo virtuálnom svete. "Využívame u nás strojové učenie a neurónové siete. Okrem toho prechádzame na čisto digitálnu komunikáciu s našimi klientami a spolupracovníkmi – papiere už potrebujeme v minime prípadov. Začali sme s tým ešte pred pandémiou, ale tá mnohé procesy nakoniec urýchlila – asi je naozaj pravda, že všetko zlé, je na niečo dobré," hovorí M. Špaňár.Dlhodobým cieľom Unionu a celej skupiny Achmea je rozšíriť tuto technológiu a know-how vytvorené na Slovensku do ďalších krajín a naplno tak využiť možnosti centralizácie robotickej automatizácie procesov.Informačný servis