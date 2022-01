Na obchvate Galanty prišlo k tragickej dopravnej nehode, vyhasol život chodkyne (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v utorok podvečer na obchvate mesta Galanta. Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová, dve chodkyne bez reflexných prvkov vyšli z poľnej cesty a prechádzali priamo cez frekventovanú cestu I. triedy. Jednej z nich sa podarilo prejsť na druhú stranu, no 78-ročná žena to už nestihla.Zachytilo ju prichádzajúce auto Ford Transit, 50-ročný vodič už nedokázal zrážke zabrániť. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Policajti podrobili vodiča dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Prítomnosť alkoholu v organizme ženy budú zisťovať pri pitve.V priebehu dvoch dní ide na juhu Slovenska už o druhú nehodu, pri ktorej prišla o život chodkyňa bez akéhokoľvek osvetlenia alebo reflexných prvkov. V pondelok podvečer na to doplatila 27-ročná žena pri obci Šurany v okrese Nové Zámky.