Mzdy by mali v roku 2022 narásť o 5 až 8 percent, prognózy agentúry Grafton sú optimistické

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rok 2022 by mal priniesť vysokú aktivitu na pracovnom trhu, ako aj rast zamestnanosti a miezd, a to na úrovni 5 až 8 %. Takýto vývoj predpokladá personálna agentúra Grafton.Podľa ich prognózy sa už slovenské firmy na pandémiu ochorenia COVID-19 adaptovali a sú schopné v relatívne stabilnom, aj keď mierne obmedzenom, režime fungovať. Dokázali zefektívniť svoje organizačné štruktúry, pričom sa sústredili na výkon kľúčových činností, aj na spájanie viacerých kompetencií smerom k menšiemu počtu zamestnancov.Agentúra predpokladá, že v roku 2022 bude zmeny na pracovnom trhu ešte stále ovplyvňovať situácia okolo pandémie a vládnych opatrení, respektíve kompenzácií. Pracovný trh bude zároveň podľa Graftonu aktívny v každom regióne Slovenska, čo sa ukázalo už aj počas uplynulého roku. Zamestnanosť rastie a viaceré veľké firmy z rôznych oblastí ekonomiky ohlasujú nábory.Prioritne ide o automobilový sektor, no tiež potravinársky či elektrotechnický priemysel. Ponuka práce je už teraz na úrovni spred začiatku pandémie. Slovensko tak pociťuje badateľný nedostatok pracovnej sily, vďaka čomu je dopyt po zahraničnej pracovnej sile stále veľmi aktuálny.Všeobecne platí, že najviac otvorených pracovných pozícií je v oblasti výroby, logistiky, obchodu a služieb. Špecifikom bratislavského a košického trhu práce je tiež vysoký dopyt po IT kandidátoch.„Nedostatok kandidátov je na takmer každej úrovni riadenia a naprieč všetkými segmentami, zrejme najmenej tento tlak pociťuje oblasť administratívy a podporných služieb,” objasnil odborník z Graftonu Miroslav Garaj. Dodal, že z tohto dôvodu sa firmy logicky pozerajú aj po flexibilnejšej pracovnej sile a kratších pracovných úväzkoch, čím sa otvárajú šance pre absolventov.