Pri zrážke vlaku v Bratislave zomrela dôchodkyňa, železnice vyzývajú ľudí k opatrnosti

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Po zrážke vlaku v Bratislave zomrela 68-ročná žena, rušňovodič už kolízii nedokázal zabrániť. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, v nedeľu 2. januára krátko po 18:00 prijali oznámenie o zrážke vlaku a neznámej osoby medzi Hlavnou stanicou a železničnou zastávkou Bratislava – Vinohrady.„Hliadka zistila, že krátko po tom, ako vlak smerujúci do Budapešti opustil bratislavskú hlavnú železničnú stanicu sa v 56,1 kilometri trate nachádzala v koľajisku osoba," uviedla polícia.Rušňovodič spozoroval osobu približne vo vzdialenosti 30 metrov pred vlakom. „Napriek použitiu rýchlobrzdy sa rušňovodičovi nepodarilo zrážke zabrániť a 68-ročná žena utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla," konštatuje polícia.Dychová skúška na alkohol skončila u rušňovodiča s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník Oddelenia Železničnej polície začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) evidujú od 6. decembra 2021 do 3. januára 2022 tri zrážky vlaku s osobou, z toho dve smrteľné, a dve zrážky s cestným motorovým vozidlom, z ktorých bola jedna smrteľná. Uviedol to v tlačovej správe Denis Dymo z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.Dodal, že ŽSR vyzývajú k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate, keďže vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer. Následky zrážky s ním tak bývajú fatálne. ŽSR v danom období zaznamenala aj dve nehody cestných motorových vozidiel na priecestí.ŽSR od začiatku decembra 2022 do začiatku januára 2022 evidovala aj prípady vandalizmu. Rušňovodič v Krompachoch 17. decembra 2021 nahlásil hádzanie kameňov do rušňa maloletými osobami.Zo skladov SMSÚ ŽTS TO v Seredi 27. decembra 2021 ukradli prepojovacie medené laná v dĺžke cca 30 m a päť kôs. Dymo dodal, že 30. decembra ohlásil rušňovodič v Gbelciach naukladané kamene na koľaji a o deň neskôr boli v úseku Levice – Veľké Kozmálovce naukladané oceľové skrukty na pravom koľajnicovom páse.