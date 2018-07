MZVaEZ: Žiada J. Mušku, aby svoje postoje tlmočil diplomatickou cestu

Na snímke Peter Susko. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR žiada ukrajinského veľvyslanca Jurija Mušku, aby na tlmočenie svojich postojov uprednostňoval obvyklú diplomatickú komunikáciu pred verejnými vyhláseniami. V reakcii na vyhlásenie veľvyslanca to povedal hovorca slovenského rezortu diplomacie Peter Susko.Muška vo štvrtok povedal, že nie je šťastný z rozhodnutia poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí sa začiatkom augusta chystajú na Ruskom anektovaný Krym skúmať tamojšie pomery. Upozornil ich tiež, že tým porušia ukrajinské zákony.povedal Susko.Muškove vyjadrenie kritizoval predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Ten ho vyzval, aby sa nevyjadroval k súkromným cestám poslancov NR SR. Danko chce požiadať ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD), aby veľvyslanca upozornil, že takéto vyjadrenia sú nezlučiteľné s jeho funkciou. Dodal tiež, že ukrajinské zákony pre slovenských občanov neplatia. Muška okrem verejného vyjadrenia napísal list slovenským politickým stranám, aby svojich poslancov od takýchto krokov odhovorili.Organizátorom cesty na Krym je poslanec NR SR Peter Marček (nezaradený). Mená ostatných poslancov povedať nechcel, priznal len svoju kolegyňu Martinu Šimkovičovú (nezaradená), ktorá však má zatiaľ problém s termínom. Okrem tejto dvojice majú vycestovať ďalší štyria koaliční poslanci. Poslanci odletia 31. júla do Moskvy a následne 1. augusta na Krym. Vrátiť sa plánujú 4. augusta.Oficiálny postoj Slovenska je, že anexia Krymu bola porušením medzinárodného práva. To v stanovisku pripomína aj MZVaEZ.konštatoval Susko. Marček s tým však nesúhlasí.povedal pre TASR.Ministerstvo tiež uviedlo, že návštevu Krymu vzhľadom na súčasnú situáciu neodporúča. "Osoby, ktoré Krym navštívia bez povolenia ukrajinských orgánov, najmä ak prídu z územia Ruskej federácie, musia počítať s konzekvenciami ukrajinskej strany. Ukrajina v týchto prípadoch zakáže týmto osobám bez ohľadu na ich štatút vstup na svoje územie," priblížil Susko.