Rusi zverejnili nové videá svojich špičkových zbraní

Na snímke prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. júla (TASR) - Ruské ministerstvo obrany zverejnilo vo štvrtok nové videá svojich špičkových zbraní, ktorých existenciu odhalil v marci šéf Kremľa Vladimir Putin. Na záberoch sú zachytené nové testy, ukážky či vývojový proces, informovala televízia RT.Súbor nových zbraní odhalil Putin počas svojho marcového výročného prejavu v parlamente. Futuristické zbrane, z ktorých niektoré sú už v službe, sú navrhnuté tak, aby poskytli Rusku silný odstrašujúci účinok proti akejkoľvek agresii voči krajine, uviedla RT, pričom zverejnila videá z ministerstva a poskytla najnovšie informácie k arzenálu. Ide o tieto zbrane:Z lietadiel odpaľovaná nadzvuková strela Kinžal, ktorá desaťnásobne prekračuje rýchlosť zvuku, pokračuje v testoch v Južnom vojenskom okruhu. Letecká skupina, ktorá dostala nové strely vlani v decembri, uskutočnila s nimi viac ako 350 misií a niekoľkokrát ich aj vystrelila. Raketu odpaľuje z vysokej nadmorskej výšky stíhačka MiG-31 a má účinný dolet 2000 kilometrov. Kinžal môže byť vybavený konvenčnými a jadrovými hlavicami a je schopný preniknúť najkomplikovanejšími systémami protivzdušnej obrany.Ďalšia hypersonická novinka, raketový komplex Avangard, už vstúpila do výroby. Zatiaľ čo sa nová zbraň stále testuje, existujúca vojenská infraštruktúra - pravdepodobne podzemné silá - sa vylepšuje, aby vyhovovala tomuto zariadeniu. Nové video zobrazuje klzák Avangard pripevnený na balistickú raketu vkladanú do podzemného sila. Nie je ale dostatočne jasné skutočné fungovanie tohto systému. Zariadenie je propagované ako schopné letieť nadzvukovou rýchlosťou a vydržať extrémne vysoké teploty počas konečného priblíženia sa k cieľu. Systém si údajne zachováva manévrovateľnosť a môže byť ovládaný až do okamihu, keď zasiahne svoj cieľ.Najnovšia ruská medzikontinentálna balistická raketa na kvapalné pohonné látky RS-28 Sarmat je navrhnutá tak, aby mohla niesť akýkoľvek existujúci typ hlavice a prakticky nemá žiadne obmedzenie doletu. Svoje užitočné zaťaženie je schopná doručiť kdekoľvek na planéte. Raketa úspešne prešla štartovacími testami a teraz je pripravená na letové skúšky.Hoci Burevestnik - strela s plochou dráhou letu na jadrový pohon - už bol úspešne testovaný, jeho konštrukcia potrebuje ešte doladiť. Strela, ktorá je navrhnutá tak, aby mala "neobmedzený dolet a neobmedzenú manévrovaciu schopnosť", podstupuje dodatočné pozemné testy a očakáva sa, že po vylepšení pôjde na letové skúšky.Testovanie podstupuje aj "sesterský" projekt Burevestnika, ponorný bezpilotný stroj Poseidon, ktorý sa takisto pýši miniatúrnym systémom jadrového pohonu a môže niesť konvenčné a jadrové hlavice. Poseidon vypúšťa posádka ponorky a stroj smeruje k svojmu cieľu vysokou rýchlosťou hlboko pod hladinou. Údajne je takmer nemožné ho lokalizovať. Má pomôcť námorníctvu v boji proti lietadlovým lodiam a ničiť pobrežnú infraštruktúru.Bojový laserový systém Peresvet zostáva záhadou. Na zverejnenom videu vidno len kanónové zariadenie na nákladnom aute. Presný účel komplexu je stále v tajnosti. Môže ísť o rušiaci systém, ktorý môže "zaslepiť" optické elektronické zariadenia nepriateľských vozidiel pomocou laserového lúča, pretože niekoľko prototypov takýchto systémov vyvinul niekdajší Sovietsky zväz. Niekoľko projektov protilietadlových a protidružicových laserových systémov tiež existovalo, ale žiadny z nich sa nezrealizoval. Označenie "bojový laserový systém" však vyvoláva dojem futuristického zariadenia schopného vypáliť otvory v pancieri, dodala televízia RT.