N. Maduro: Armáda je na mojej strane. Trump nariadil moju vraždu

Nicolás Maduro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 30. januára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že venezuelská armáda je oddaná legitímnemu vedeniu krajiny a chráni ho. Súčasne vyhlásil, že prezident USA Donald Trump nariadil jeho fyzickú likvidáciu.V rozhovore pre agentúru RIA Novosti Maduro uviedol, že je stále najvyšším veliteľom ozbrojených síl, ktoré - ako dodal - prejavujú "morálku, vernosť a disciplínu". Maduro vyhlásil, že "dosiahneme veľké víťazstvo - (a) obnovíme stabilitu, mier a vernosť Venezuele".RIA Novosti poznamenala, že ide o Madurovu odpoveď na otázku, či jeho vládu podporuje celá armáda po tom, ako vodca opozície Juan Guaidó - ktorý sa bol vyhlásil sa za dočasného prezidenta - prisľúbil udeliť milosť tým jej príslušníkom, ktorí prejdú k opozícii.Maduro v rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru konštatoval, že "téma ozbrojených síl je veľmi citlivá pre ktorúkoľvek krajinu". Kritizoval v tejto súvislosti Spojené štáty, ktoré podľa neho "vyzývajú (venezuelských) vojakov, aby sa chopili zbraní", a odmietli ho uznať za najvyššieho veliteľa a prezidenta.Maduro vyhlásil, že situácia podobná tej, akú teraz prežíva Venezuela, v Latinskej Amerike ešte nikdy nebola - "napriek viac ako 100 prevratom v regióne v 20. storočí"."Bez ohľadu na to, že všetky tieto prevraty pripravovalo a uskutočnilo americké impérium, Spojené štáty", ich predstavitelia "nikdy nevyzývali na prevrat" ako v prípade Venezuely, upozornil Maduro. Podľa neho je tento stav dôkazom toho, "v akej zúfalej situácii sa Biely dom ocitol".Maduro tiež v rozhovore vyhlásil, že americký prezident Donald Trump nariadil kolumbijskej vláde, aby ho zavraždila."Ak sa mi jedného dňa niečo stane", budú za to zodpovední Donald Trump a kolumbijský prezident Iván Duque, povedal Maduro, pričom však dodal, že je "v dobrých rukách".vysvetlil.Maduro sa súčasne odmietol vyjadriť k dohadom, že súčasťou jeho ochranky je aj ruská súkromná bezpečnostná služba.uviedol.K týmto špekuláciám sa v utorok vyjadril aj námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, keď pre agentúru RIA Novosti povedal, že mediálne správy o ruských "žoldnieroch" vo Venezuele sú "opovrhnutiahodné, nedôveryhodné a nemajú nič spoločné s politikou" Ruska. Dodal, že tieto správy boli už dávno dementované.Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na anonymné zdroje a kozáckeho atamana Jevgenija Šabajeva informovala, že zamestnanci ruskej "súkromnej vojenskej spoločnosti" odcestovali do Venezuely, aby podporili prezidenta Nicolása Madura. Ruský veľvyslanec v Caracase Vladimir Zajemskij to v rozhovore pre RIA Novosti poprel a túto informáciu označil za "ďalšiu (novinársku) kačicu".