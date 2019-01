Zisk Wizz Air v 3. kvartáli klesol pre vyššie náklady

Ilustračná snímka. Foto: Eva Air Foto: Eva Air

Londýn/Budapešť 30. januára (TASR) - Východoeurópska nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air Holdings zaznamenala v 3. kvartáli svojho finančného roka 2018/19 strmý pokles zisku o 88 %. Dôvodom boli vyššie náklady, najmä na palivo, ktoré prevážili nárast jej príjmov. Vedenie spoločnosti však potvrdilo svoj odhad zisku za celý rok.Východoeurópske aerolínie, kótované na burze v Londýne, v stredu oznámili, že za tri mesiace do konca decembra 2018 sa ich zisk pred zdanením znížil na 1,8 milióna eur zo 14,6 milióna eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.Tržby pritom vzrástli o 21 % na 512,7 milióna eur zo 422,9 milióna eur, vďaka väčšiemu počtu cestujúcich a vyšším tržbám z poplatkov. Vyššie náklady na zamestnancov a palivo zároveň v uplynulom štvrťroku viedli k nárastu prevádzkových nákladov o 25 % na 512,7 milióna eur.Wizz Air v 3, štvrťroku svojho obchodného roka prepravil 8,1 milióna cestujúcich, o 15 % viac ako rok predtým.Takzvaný faktor obsadenosti, teda podiel predaných sedadiel, dosiahol v 3. štvrťroku 91,4 %, čo bol o 2 percentuálne body viac ako v predchádzajúcom roku.Spoločnosť uviedla, že aj naďalej očakáva za celý rok do 31. marca 2019 čistý zisk od 270 do 300 miliónov eur. Dosiahnutie tohto cieľa však bude závisieť aj od vonkajších faktorov, ako je neistota spojená s brexitom. Okrem toho, v tomto kalendárnom roku pripadá Veľká noc na apríl, teda po skončení aktuálneho fiškálneho roka Wizz Air, čo môže tiež negatívne ovplyvniť jeho celoročné výsledky.