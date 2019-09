N. Terranova: Verím, že sa do Bratislavy vrátim a odhalím jej identitu

Bratislavský hrad, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Talianska spisovateľka Nadia Terranova prezentovala v utorok (24. 9.) v Bratislave knihu Zbohom prízraky (Inaque). S románom o strate a ľudskej potrebe vyrovnať sa s ňou sa dostala medzi piatich finalistov prestížnej ceny Premio Strega. Rodáčka zo sicílskej Messiny, ktorá žije a tvorí v Ríme, pricestovala na Slovensko po prvý raz.povedala pre TASR Terranova. K návšteve slovenskej metropoly ďalej poznamenala: "Autorka strávila na Slovensku dva dni, v rozhovore ďalej priznala, že za ten čas mala možnosť pozrieť sa na Bratislavu len povrchne:Terranova rozpráva v románe Zbohom prízraky o posadnutosti stratou, o tom, ako nás minulosť ovládne, ak sa jej nepozrieme do očí. Na začiatku románu sa čitateľ stretáva s Idou v sicílskom prístave Messina, kde sa narodila.priblížila 41-ročná Terranova rodné mesto knižnej hrdinky, ale zároveň aj svoje miesto narodenia. V messinskom múzeu nájdu návštevníci mesta i dva Caravaggiove obrazy, ktoré dokumentujú pobyt slávneho maliara v Messine. Spisovateľka upozornila aj na ďalšie pozoruhodnosti, ku ktorým patrí messinská katedrála postavená Normanmi či miestny orloj.dodala s úsmevom.Terranovej knižná hrdinka Ida sa vracia do sicílskeho prístavu. Matka ju požiadala o pomoc pri oprave rodného domu, ktorý má v úmysle predať. Obklopená predmetmi z dávnych čias stojí pred dilemou, čo uchovať a čoho sa zbaviť, ako sa vyrovnať s traumou z detstva. Pred viac ako 20 rokmi jej otec zmizol.komentovala autorka úspešnosť dojímavého románu Zbohom prízraky, ktorý sa dostal medzi piatich finalistov prestížnej talianskej literárnej ceny Premio Strega 2019 a získal aj hlavnú cenu Subiaco Citta del Libro. Práva na preklad boli predané do 25 krajín, americké vydavateľstvo Seven Stories zverilo preklad románu do rúk Annie Goldstein, ktorá stojí za anglickými prekladmi kníh Eleny Ferrante.Román vyšiel v taliančine v septembri 2018 a v decembri toho istého roku sa ocitol v rebríčku kultúrnej prílohy Lettura denníka Corriere della Sera medzi desiatkou najlepších kníh roku 2018. Autorka intímneho príbehu nepopiera, že je presiaknutý množstvom autobiografických čŕt. "naznačila Terranova, ktorá momentálne pracuje na ďalšom románe. "podčiarkla spisovateľka, ktorej nový román sa má odohrávať na jej rodnom ostrove.uzavrela.