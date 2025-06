Na 31. ročníku IFF Art Film triumfovala sugestívna macedónska dráma DJ Ahmet

31. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:

27.6.2025 (SITA.sk) - Aktuálny, 31. ročník najväčšieho a najstaršieho filmového festivalu na Slovensku, IFF Art Film, sa chýli ku koncu a už pozná víťazné filmy. Tie boli ocenené prestížnymi cenami Modrý anjel. K trom doterajším súťažiam – Medzinárodnej súťaži hraných filmov, Medzinárodnej súťaži krátkych filmov a Medzinárodnej súťaži filmov zo strednej a východnej Európy – tento rok pribudlo aj ocenenie Modrý anjel - Cena FIPRESCI, udeľovaná prestížnou porotou Medzinárodnej federácie filmových kritikov. Porotkyne a porotcovia zároveň ocenili aj najlepšie herecké výkony, réžiu a udelili niekoľko zvláštnych uznaní.V úvode programu si honorárne ocenenieza výrazný prínos do oblasti kinematografie prevzal štvornásobný držiteľ ocenenia Český lev, trojnásobný držiteľ ceny Slnko v sieti, skvelý kameraman a filmár. Cenu mu odovzdala režisérka. Ďalšie honorárne ocenenie - cenuza mimoriadny prínos k hereckému umeniu vo filme udelili organizátori herečke, ktorá sa však zo zdravotných dôvodov ceremoniálu nemohla zúčastniť.Najlepší film si aj tento rok zvoli diváci IFF Art Film. Cenuzískal filmrežisérkyz Estónska.Profesionálnu porotu Medzinárodnej súťaže krátkych filmov tvorili maďarská filmová producentka, režisérkyzo Slovenska apôvodom z Bulharska. Modrého anjela za najlepší krátky film sa rozhodli udeliť slovenskému krátkometrážnemu filmu(2024) režisérky Rebeky Bizubovej. "Toto je filmové dielo, ktoré človeka zasiahne ako úder päsťou. Vidíme tu odhalenú samotnú podstatu filmovej tvorby – surový, úprimný príbeh, vyrozprávaný pôsobivým a predsa jednoduchým spôsobom. Odvaha a majstrovstvo tvorkyne vyrozprávať taký osobný príbeh sú viac než pozoruhodné. Klobúk dolu," zhodnotila film trojica porotkýň. Okrem hlavného ocenenia sa porotkyne rozhodli udeliť aj dve zvláštne uznania. Prvým oceneným bol film(2024) režiséra Rúnara Rúnarssona, pri ktorom vyzdvihli úprimný prístup k náročnej téme a dodali: "Autentické a jemné, a predsa srdcelomné dielo, ktoré neváha ukázať závislosť v celej jej surovosti. Majstrovsky zvládnuté." Zvláštne uznanie získal aj film(2024) režisérky Maríe Slafranca, o ktorom porota uviedla: "Skutočne osviežujúce a absurdné filmové dielo. Žánrovo sa pohybuje medzi komédiou, dokumentom a reklamou. Absolútna radosť sledovať."Odbornú porotu Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy tvorili viceprezidentka FIPRESCI, ukrajinská režisérka, novinárka a filmová kritička, medzinárodný talentový agent z Francúzskaa švédsky multimediálny kritik a umelec. Modrého anjela za najlepší film v tejto kategórii sa rozhodli udeliť časozbernému dokumentu(2025) režiséra Attilu Moharosa, ktorý zachytáva ťažký osud dvoch bratov v rumunskej Transylvánii. Podľa poroty bol film: "Narodený v stresujúcich a drsných podmienkach maďarsky hovoriacich oblastí vidieku Sedmohradska v strednom Rumunsku. Skúsený filmár Attila Moharos vo svojom dokumente sleduje zložitý život pomocníka na statku a pastiera v priebehu 23 rokov. Pomocou jednoduchej, no účinnej estetickej techniky, prelínajúcej minulosť a súčasné udalosti, nám prináša hlboko ľudský príbeh — poznačený alkoholizmom a zneužívaním — o istom druhu otroctva, o ktorom väčšina ľudí ani nikdy nepočula." Producenti filmu spolu s cenou Modrý anjel získali aj finančnú odmenu vo výške 1 500 eur.V Medzinárodnej súťaži hraných filmov tento rok rozhodovali americký režisér, slovenský režisér a producenta maďarská režisérka. Modrého anjela za najlepší hraný film udelili macedónskej dráme(2025). Víťazstvo debutu režiséra Georgiho M. Unkovskeho odôvodnil člen poroty Alexandre O. Philippe: "Ocenenie za najlepší film získava dielo, ktoré sa odvážne púšťa do rozprávania príbehu o sile lásky. Ukazuje nám, že ak nasledujeme rytmus svojho vnútra a vyjadrujeme svoju individualitu bez strachu a hanby, všetci máme schopnosť zbaviť sa utláčajúcich síl sveta okolo nás. S veľkou hrdosťou udeľujeme Modrého anjela za najlepší film snímke DJ Ahmet." Producenti filmu spolu s Modrým anjelom získali aj finančnú cenu vo výške 2 000 EUR.Modrého anjela za najlepšiu réžiu získal tiež debut(2025). "Modrého anjela za najlepšiu réžiu získava výnimočný rozprávač, ktorý dokázal vytvoriť rozmarný, čarovný svet a s neuveriteľne plynulou, jednoduchou a jasnou víziou priniesť srdcervúci a dokonale originálny príbeh o nešťastných milencoch vo vidieckom prostredí Macedónska. Za to, že svoj film obsadil s dokonalosťou a zrežíroval ho s obrovskou precíznosťou a emóciami," dodala Glória Halász.Okrem réžie a filmu medzinárodná porota ocenila aj herecké výkony. Ocenenie Modrý anjel za najlepší ženský herecký výkon odovzdali Marko Škop a riaditeľ Audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek dvom herečkám -- za účinkovanie v litovskom filme(2024). "Cenu za najlepšiu herečku získava dvojitý výkon dvoch mladých herečiek s impozantným odhodlaním, ktoré stvárňujú dievčatá v tínedžerskom veku, snívajúce v drsných a neľútostných podmienkach o lepšom živote. Hlboko nás dojala autenticita ich dynamiky a obe si podľa nás zaslúžia podiel na cene Modrý anjel za najlepšiu herečku."Porota ocenila aj najlepší mužský herecký výkon a rozhodla sa udeliť Modrého anjela hercoviza jeho presvedčivý a autentický výkon vo filme(2025). "Ocenenie pre najlepšieho herca získava mladý, sľubný herec, ktorý svoje remeslo dokonale ovláda, vo filme vynikol šarmom a úprimnosťou a naplno nás presvedčil o možnosti a potenciáli transformácie lásky v cynickom svete," uviedla Glória Halász, pričom víťaza spolu s ňou oznámila aj Zlatica Vargová, správkyňa Nadácie SPP.Porota sa rozhodla udeliť aj zvláštne uznanie, ktoré získala slovenská herečka Rebeka Poláková za svoj výkon v rakúsko-slovenskej snímke(2025). Rozhodnutie poroty oznámil Alexandre O. Philippe: "Za fascinujúci výkon pri stvárnení postavy, ktorú mátajú protichodné túžby v komplexnom prostredí v období studenej vojny. "Cenu FIPRESCI udelili aj porotcovia a členovia Medzinárodnej federácie filmových kritikov – slovenská filmová teoretička a kritička, britský profesor filmovej teórie a kritika švajčiarsky filmový kritik. Rozhodli sa oceniť rakúsko-slovenský film(2024), ktorý rozpráva príbeh emigrantky a impulzívnej maliarky vracajúcej sa z Viedne do komunistického Československa, aby splatila starý dlh. "Naším víťazom sa stáva ambiciózne a prenikavé dielo, ktoré sa vyhýba falošným istotám spätnej reflexie a odoláva rýchlym súdom. Osvetľuje politicky nabitú minulosť aj prítomnosť Európy prostredníctvom tém individuálneho a kolektívneho vyhnanstva, traumy a systémového násilia páchaného na ženách, ktoré pretrváva dodnes. Jeho dramaturgia a kamera sú zjednotené v snahách zachytiť zložitú a premenlivú povahu človeka. Vizuálny štýl a štruktúra rozprávania spolu vytvárajú obrazové kompozície pripomínajúce maľby, jemné metafory a odrazy hlavnej postavy, jej mnohovrstvovej identity a minulosti," zhodnotila svoj výber medzinárodná porota.Návštevníkov IFF Art Film ešte čaká záverečný deň festivalu, počas ktorého si budú môcť pozrieť viacero filmov. Návštevníkov IFF Art Film ešte čaká záverečný deň festivalu, počas ktorého si budú môcť pozrieť viacero filmov. Spoločne sa v Košiciach stretneme opäť o rok na jeho 32. ročníku. 