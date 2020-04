Na Antarktíde po prvý raz našli fosíliu žaby, v minulosti zrejme obojživelník obýval dažďový prales

Žaba zrejme žila v dažďovom pralese

Na ostrove našli aj pijavice a cicavce

Klimatické zmeny sa odohrali veľmi rýchlo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Antarktíde po prvý raz našli fosíliu žaby, ktorá je ďalším dôkazom, že Biely kontinent bol kedysi oveľa teplejší.Fosíliu drobného obojživelníka, ktorý žil pred 40 miliónmi rokov, našli na Seymourovom ostrove, ktorý leží v časti Antarktídy najbližšej Južnej Amerike. Informuje o tom televízia CNN.Žaba bola malá, merala zhruba štyri až päť centimetrov, uvádzajú vedci v štúdii, ktorá vyšla v odbornom periodiku Scientific Reports. Výzorovo sa podobala na päť žijúcich druhov žiab z rodu Calyptocephalella žijúcich v Patagónii.Podľa paleontológa Thomasa Mörsa zo Švédskeho prírodovedného múzea, ktorý je jedným z autorov štúdie, žaba zrejme žila v miernom a vlhkom dažďovom pralese veľmi podobnom tým v čilských Andách, kde sa teploty počas jednotlivých období príliš nemenia.Malý tvor podľa neho mohol skákať po listoch už vyhynutého druhu lekna, o ktorom zverejnili štúdiu pred tromi rokmi, a počas dlhých, temných zím hibernoval v blate.Mörs uviedol, že na Seymourovom ostrove našli tiež skamenené kukly pijavíc a zopár cicavcov."Tipujem, že to bolo bohaté a rôznorodé miesto. Našli sme len percento z toho, čo tam žilo," vyjadril sa o Antarktíde vedec s tým, že "lekná boli prvým náznakom toho, že tam bolo sladkovodné prostredie a nie vždy bolo zamrznuté".Výsledky štúdie naznačujú, že lesy v Južnej Amerike by mohli byť "modernou obdobou" antarktickej klímy pred zaľadnením a v súčasnosti by mohli byť domovom ďalších druhov, ktoré pôvodne žili na Antarktickom polostrove.Skorší výskum poukazuje na to, že ľadovcový štít sa v Antarktíde vytvoril pred posledným rozdelením superkontinentu Gondwana. Podľa Mörsa sa mohli dané klimatické zmeny odohrať veľmi rýchlo, čo živú prírodu prinútilo k intenzívnemu ústupu."Táto fauna žila šesť miliónov rokov predtým, ako sa kontinent oddelil a potom zamrzol. V tom čase sa už pravdepodobne zaľadňoval," dodal.