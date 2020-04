Študenti zriadili telefonickú linku pre seniorov v izolácii, potešiť ich môžu vtipy či básne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2020 - Študenti z kanadského Calgary vytvorili telefonickú linku s cieľom pomôcť seniorom v domácej izolácii. Projekt nazvali Joy 4 All (v preklade Radosť pre všetkých, pozn, SITA). Po vytočení telefónneho čísla si môže volajúci určiť, čo by rád počul - vtip, báseň či pozitívnu správu.Databázu nahrali vopred a pravidelne ju aktualizujú, pričom vítaná je aj vlastná tvorba. Nové príspevky chcú zabezpečiť po celý čas trvania pandémie koronavírusu.Koordinátorka projektu Katie Mahon pre CNN uviedla, že žiaci a mládež chcú takýmto spôsobom dať starším a izolovaným ľuďom najavo pocit spolupatričnosti."Uvedomili si, že nie každý má prístup k smart zariadeniam a internetu, alebo nemá potrebné technické zručnosti, takže sa rozhodli vytvoriť most so seniormi cez telefonickú linku," objasnila."Spustili sme to pred menej ako týždňom a zaznamenali sme už viac ako 1800 telefonátov a stále pribúdajú ďalšie," dodala Mahon.