Na Australian Open sa dostanú iba zaočkovaní, jedinou platnou výnimkou bude lekárske potvrdenie od úradov

Výnimkou bude lekárske potvrdenie

Očkovanie je slobodná voľba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Riaditeľ Australian Open Craig Tiley opätovne zdôraznil, že na úvodnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny 2022 sa budú môcť zúčastniť iba úplne zaočkované osoby. Informuje o tom portál sportowefakty.wp.pl s odvolaním sa na rozhlasovú a televíznu spoločnosť ABC.Turnaj sa uskutoční od 17. do 30. januára 2022. Vláda austrálskeho štátu Viktória už skôr avizovala, že na miesto konania budú mať povolený vstup iba zaočkovaní ľudia. Pred pár dňami však francúzsky denník L'Equipe informoval, že hráčom, ktorí nenechajú zaočkovať, povolia štart v Melbourne, ak splnia zdravotné kritériá.Tiley však po niekoľký raz dôrazne zdupľoval, že pre tenistov, ktorí chcú hrať na Australian Open, je očkovanie povinné. „Aby bolo jasné, nikto nebude môcť hrať na Australian Open, pokiaľ nebude zaočkovaný. Jedinou výnimkou je lekárske potvrdenie od austrálskych úradov,“ povedal pre ABC, pričom dodal, že každú žiadosť o výnimku posúdi Austrálska poradná skupina pre vakcíny (ATAGI).„Na zahraničných tenistov sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na každého, kto chce prísť do štátu Viktória. Žiadosť sa musí predložiť komisii odborníkov a tá ju vyhodnotí. Videl som však štatistiky a doteraz neboli udelené žiadne výnimky,“ podotkol Tiley.Australian Open sa stane vôbec prvým grandslamovým turnajom, ktorý bude od hráčov vyžadovať povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Debata o očkovaní rozdelila tenistov na profesionálnych okruhoch na dva rozdielne tábory.Kým spomenutý Djokovič tvrdí, že zaočkovať sa je osobná voľba každého človeka, a tak to má aj zostať bez ohľadu na tlaky z okolia, bývalý svetový hráč číslo jeden Brit Andy Murray má iný názor. Podľa Murrayho je očkovanie povinnosť každého človeka, ktorý chce konať dobro v prospech väčšiny. Preto by podľa neho mala byť povinne nariadená resp. vyžadovaná.