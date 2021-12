Olympijskí lídri sa hnevajú na FIFA, protestujúci aktivisti chceli vniknúť do sídla MOV

Ovplyvnenie viacerých športov

Pokúsili sa dostať do sídla MOV

12.12.2021 (Webnoviny.sk) - Olympijskí lídri namierili svoj hnev na prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina pre jeho snahy o presadenie majstrovstiev sveta vo futbale v dvojročných intervaloch namiesto doterajšieho štvorročného, ktorý funguje už viac ako 90 rokov.Na sobotňajšej výročnej schôdzi olympijských predstaviteľov vo švajčiarskom Lausanne, ktorú sa pokúsili narušiť demonštranti protestujúci proti ZOH 2022 v čínskom Pekingu, MOV prezentoval veľké obavy z Infantinových krokov."Prítomní vyjadrili vážne znepokojenie nad návrhmi FIFA na organizovanie majstrovstiev sveta vo futbale každé dva roky a dopadom na celosvetový kalendár športových podujatí," uviedol MOV vo vyhlásení.Na žiadosť niektorých delegátov Infantino vysvetlil, že diskusie vo FIFA mali širší rozsah ako majstrovstvá sveta v dvojročnom cykle, a že to, čo bolo doteraz prezentované, boli iba predbežné výsledky, o ktorých sa stále diskutuje.MOV už skôr uviedol, že zdvojnásobenie počtu svetových šampionátov vo futbale by ovplyvnilo kalendár viacerých športov - tenisu, cyklistiky, golfu, gymnastiky, plávania, atletiky či formuly 1.Online zasadnutie, na ktorom sa zúčastnil aj Infantino, sa niekoľko aktivistov protibetskej organizácie Študenti za slobodný Tibet pokúsilo dostať do sídla MOV."Niekoľkokrát sme sa zaoberali pokojnými demonštrantmi a vysvetlili sme naše stanovisko, ale nebudeme sa zaoberať násilnými demonštrantmi, ktorí použili silu, aby sa dostali do budovy MOV a ťažko zranili ochrankára," dodal MOV.Protibetské skupiny sú súčasťou širšej aliancie aktivistov, ktorí podnecujú opozíciu voči ZOH v Pekingu, ktoré sa uskutočnia od 4. do 20. februára 2022. Poukazujú pritom na zaobchádzanie s moslimskou menšinou Ujgurov na západe Číny, demokratické práva v Hongkongu a vojenské šikanovanie Taiwanu zo strany Pekingu.