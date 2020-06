Na Baťovom kanáli otvorili plavebnú sezónu, je to turistický ťahák regiónu

Čaro miesta

Iniciátor Baťa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2020 - Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal otvoril plavebnú sezónu na vodnej ceste Baťov kanál v Skalici. Kanál ležiaci na hranici medzi Slovenskom a Českou republikou je významným turistickým „ťahákom“ regiónu.Agentúru SITA o tom informoval poradca Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) pre komunikáciu Ivan Rudolf . Možnosti podpory cestovného ruchu prostredníctvom vodnej dopravy boli témou návštevy ministra v Skalici a jej prístave.„Plavba na Baťovom kanáli je povolená iba od začiatku tohto mesiaca, keďže pre uzavreté hranice to nebolo možné. Prišiel som sa sem pozrieť, aby som osobne vyjadril podporu tunajším prevádzkovateľom služieb v tom, čo robia. Verím, že sa nám spolu podarí opätovne naštartovať cestovný ruch. S rodinou sem toto leto ešte určite prídeme, lebo je to miesto s jedinečným čarom a odporúčam ho všetkým. Som presvedčený, že dovolenka na Slovensku je dobrý nápad,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.Baťov kanál je vodná cesta vybudovaná reguláciou riek Morava a Radějovka. Je dlhý 53 kilometrov a vedie od Otrokovíc v Českej republike až do Skalice na našom území.Myšlienku vybudovať vodnú cestu inicioval priemyselník Tomáš Baťa a po jeho smrti zrealizoval Jan Antonín Baťa v rokoch 1934 – 1938. V minulosti ju využívali na prepravu hnedého uhlia.Počas druhej svetovej vojny došlo k poškodeniu vodnej cesty a v 60. rokoch minulého storočia na nej prestali definitívne premávať lode. K obnoveniu vodnej dopravy došlo až v 90. rokoch 20. storočia.