Oslava narodenín kráľovnej Alžbety II. je menšia ako zvyčajne

13.6.2020 - Pri príležitosti narodenín kráľovnej Alžbety II. sa v sobotu koná v Londýne menšia oslava ako zvyčajne. Tradičnú prehliadku Trooping the Colour zrušili v dôsledku pandémie koronavírusu. V minulosti tak urobili len raz, a to v roku 1955 pre národný štrajk železničiarov.Tento tok vzdá česť kráľovnej na hrade Windsor menší počet vojakov a tiež vojenská hudba. Vojaci budú pochodovať po areáli, pričom musia dodržať sociálny odstup.Kráľovná oslávila 21. apríla svoje 94. narodeniny, no oficiálna oslava sa vždy koná v rámci Trooping the Colour v júni. Na podujatí sa zvyčajne zúčastňujú stovky vojakov a koní a členovia rodiny v kočoch, pričom nad Buckinghamským palácom preletia stíhačky Royal Air Force.