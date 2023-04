Na benefičnom koncerte pre Banskú Štiavnicu zahrajú Hex aj Le Payaco

Stará tržnica v Bratislave bude v pondelok dejiskom benefičného koncertu na podporu požiarom zasiahnutej Banskej Štiavnice. Podujatie organizuje hlavné mesto v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) a bratislavskými základnými umeleckými školami (ZUŠ). Počas koncertu sa uskutoční verejná zbierka určená na podporu obnovy historických budov aj kultúrneho života v Štiavnici.





Stará tržnica ožije vystúpeniami žiakov ZUČ i známych umelcov, ktorí spojili sily, aby pomohli Banskej Štiavnici k obnove. S myšlienkou benefičného koncertu sa stotožnila viac ako desiatka slovenských umelcov a kapiel. Bez nároku na honorár vystúpia napríklad Korben Dallas, Hex, Billy Barman, Le Payaco, Puding Pani Elvisovej, speváčka Adriana Kučerová & Róbert Pechanec, Tamara Kramar & Curly Simon či raperi Vec & Škrupo aTóno S.Benefičný koncert sa uskutoční takmer mesiac od vypuknutia požiaru, ktorý zničil sedem objektov v historickom centre na banskoštiavnickom Námestí svätej Trojice. Ako ďalej avizujú organizátori, počas podujatia bude verejná zbierka určená na podporu obnovy historických budov aj kultúrneho života v Štiavnici.V dôsledku požiaru boli poškodené aj priestory banskoštiavnickej ZUŠ, ktorú navštevuje takmer 400 žiakov. Na podporu kolegov a žiakov sa počas benefičného koncertu so svojím programom predstavia viaceré ZUŠ zriadené hlavným mestom. "Prinesú komorné čísla aj veľké súbory a pripomenú tak, aká dôležitá je na Slovensku podpora vzdelávania mladých talentov," dodáva Schmucková.Súčasťou programu budú moderované vstupy a diskusie so štiavnickými rodáčkami - sestrami Magdou a Emíliou Vášáryovými, s historikom umenia Júliusom Barczim, riaditeľkou Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici Zuzanou Denkovou, riaditeľkou ZUŠ Banská Štiavnica Irenou Chovanovou a ďalšími osobnosťami kultúrneho života.Vstup na koncert je voľný. Podujatie so začiatkom o 17.30 h bude aj streamované, záujemcovia ho môžu sledovať na FB mesta, BKIS a prostredníctvom mediálnych partnerov.