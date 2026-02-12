Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Perla
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

12. februára 2026

Na Berlinale 2026 je zastúpená aj slovenská kinematografia


Tagy: Berlinale

Do sekcie Berlinale Forum, ktorá testuje hranice konvencií vo filme a otvára nové perspektívy, organizátori vybrali kreatívny dokument Keby sa holuby premenili na zlato (2026).



Zdieľať
Na Berlinale je zastúpená aj slovenská kinematografia

V Berlíne sa vo štvrtok začína v poradí 76. ročník medzinárodného filmového festivalu Berlinale. V oficiálnom programe zastupujú slovenskú kinematografiu dva filmy. Celovečerný kreatívny dokument Keby sa holuby premenili na zlato v réžii Pepy Lubojacki a krátky animovaný film En, ten týky! režisérky Andrey Szelesovej. Ako informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), oba filmy uvedie berlínsky festival vo svetovej premiére.


Do sekcie Berlinale Forum, ktorá testuje hranice konvencií vo filme a otvára nové perspektívy, organizátori vybrali kreatívny dokument Keby sa holuby premenili na zlato (2026). Formálne hravá snímka Pepy Lubojacki sleduje príčiny aj dôsledky závislosti, prepája denníkové zábery so štylizovanými spomienkami, fotografiami animovanými pomocou umelej inteligencie a grafickými intervenciami textov. „Veľká časť filmu bola nakrútená na iPhone, čo Pepe Lubojacki umožnilo dostať sa veľmi blízko k protagonistom, ich okoliu a do intímnych rodinných situácií,“ predstavuje osobný celovečerný debut o závislosti jeho producent Matej Sotník.

V sekcii Generation Kplus, predstavujúcej najnovšie medzinárodné filmy, ktoré skúmajú životy a svety detí a tínedžerov, bude Slovensko zastupovať krátky animovaný film En, ten, týky! režisérky Andrey Szelesovej. Inšpirovaný je starovekou mytológiou a minojskými freskami. „Skúma témy inakosti, empatie a hľadania rovnováhy očami dieťaťa. Film neobsahuje dialógy a je určený pre deti. Jeho hlavným hrdinom je malý Yios so žiarivou slnečnou korunou na hlave zdedenou po otcovi Héliovi, ktorý spadne z mýtického ihriska v oblakoch dole na Zem, kde narazí na zvedavého ľudského chlapca,“ približuje animovanú snímku SFÚ.

Potvrdzuje, že slovenské filmy budú na berlínskom festivale uvedené aj na trhových projekciách. Záujemcovia si budú môcť pozrieť aj oceňovanú drámu Terezy Nvotovej Otec a detský dobrodružný film režisérok Mariny Andree Škop a Vandy Raýmanovej Hlavička, ktorý na svoju premiéru ešte len čaká.

Aj tento rok bude mať Slovensko zastúpenie na Európskom filmovom trhu v prezentačnom stánku Central European Cinema, ktorý je výsledkom spolupráce Slovenska, Českej republiky a Slovinska. Stánok bude informovať o slovenskom audiovizuálnom prostredí, o nových a pripravovaných filmoch. Poskytne tiež priestor pre pracovné stretnutia slovenských filmových profesionálov.

Berlinale potrvá do 22. februára.


Tagy: Berlinale
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Teletext u verejnoprávneho vysielateľa skončí, dôvodom je zastaranosť a dlhodobo nízka využívanosť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 