Štvrtok 12.2.2026
Denník - Správy
12. februára 2026
Na Berlinale 2026 je zastúpená aj slovenská kinematografia
Do sekcie Berlinale Forum, ktorá testuje hranice konvencií vo filme a otvára nové perspektívy, organizátori vybrali kreatívny dokument Keby sa holuby premenili na zlato (2026).
V Berlíne sa vo štvrtok začína v poradí 76. ročník medzinárodného filmového festivalu Berlinale. V oficiálnom programe zastupujú slovenskú kinematografiu dva filmy. Celovečerný kreatívny dokument Keby sa holuby premenili na zlato v réžii Pepy Lubojacki a krátky animovaný film En, ten týky! režisérky Andrey Szelesovej. Ako informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), oba filmy uvedie berlínsky festival vo svetovej premiére.
Do sekcie Berlinale Forum, ktorá testuje hranice konvencií vo filme a otvára nové perspektívy, organizátori vybrali kreatívny dokument Keby sa holuby premenili na zlato (2026). Formálne hravá snímka Pepy Lubojacki sleduje príčiny aj dôsledky závislosti, prepája denníkové zábery so štylizovanými spomienkami, fotografiami animovanými pomocou umelej inteligencie a grafickými intervenciami textov. „Veľká časť filmu bola nakrútená na iPhone, čo Pepe Lubojacki umožnilo dostať sa veľmi blízko k protagonistom, ich okoliu a do intímnych rodinných situácií,“ predstavuje osobný celovečerný debut o závislosti jeho producent Matej Sotník.
V sekcii Generation Kplus, predstavujúcej najnovšie medzinárodné filmy, ktoré skúmajú životy a svety detí a tínedžerov, bude Slovensko zastupovať krátky animovaný film En, ten, týky! režisérky Andrey Szelesovej. Inšpirovaný je starovekou mytológiou a minojskými freskami. „Skúma témy inakosti, empatie a hľadania rovnováhy očami dieťaťa. Film neobsahuje dialógy a je určený pre deti. Jeho hlavným hrdinom je malý Yios so žiarivou slnečnou korunou na hlave zdedenou po otcovi Héliovi, ktorý spadne z mýtického ihriska v oblakoch dole na Zem, kde narazí na zvedavého ľudského chlapca,“ približuje animovanú snímku SFÚ.
Potvrdzuje, že slovenské filmy budú na berlínskom festivale uvedené aj na trhových projekciách. Záujemcovia si budú môcť pozrieť aj oceňovanú drámu Terezy Nvotovej Otec a detský dobrodružný film režisérok Mariny Andree Škop a Vandy Raýmanovej Hlavička, ktorý na svoju premiéru ešte len čaká.
Aj tento rok bude mať Slovensko zastúpenie na Európskom filmovom trhu v prezentačnom stánku Central European Cinema, ktorý je výsledkom spolupráce Slovenska, Českej republiky a Slovinska. Stánok bude informovať o slovenskom audiovizuálnom prostredí, o nových a pripravovaných filmoch. Poskytne tiež priestor pre pracovné stretnutia slovenských filmových profesionálov.
Berlinale potrvá do 22. februára.
Tagy: Berlinale
