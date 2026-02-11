|
Streda 11.2.2026
|
11. februára 2026
Teletext u verejnoprávneho vysielateľa skončí, dôvodom je zastaranosť a dlhodobo nízka využívanosť
Služba teletext u verejnoprávneho vysielateľa od 1. marca skončí. Ako informovali zo Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR), dôvodom je technologická ...
11.2.2026 (SITA.sk) - Služba teletext u verejnoprávneho vysielateľa od 1. marca skončí. Ako informovali zo Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR), dôvodom je technologická zastaranosť danej platformy a dlhodobo nízka využívanosť, ktorá nezodpovedá nákladom na jej prevádzkovanie.
STVR zdôraznila, že išlo o historicky dôležitú službu v čase, keď internet nebol bežnou súčasťou domácností. V ostatných rokoch ale jeho význam prirodzene klesá, veľká časť slovenského trhu už od jeho poskytovania upustila.
"Teletext je formát, ktorý funguje v prísne obmedzenom rozsahu znakov a riadkov a vznikol pre technické možnosti televízneho vysielania v minulých dekádach. Na Slovensku sa začal vysielať ešte v roku 1988 v rámci vtedajšej Československej televízie. Neskôr ho spustili aj komerční vysielatelia. V súčasnosti však diváci získavajú správy, programové informácie aj servisné oznamy prednostne prostredníctvom digitálnych platforiem, ktoré umožňujú rýchle aktualizácie a širší obsah," uviedli z STVR.
Verejnoprávne médium zdôraznilo, že dostupnosť informácií pre diváctvo zostane zachovaná. Aktuálne správy, programové informácie či servisné oznamy nájdu na webe stvr.sk, na spravodajskom webe spravy.stvr.sk, taktiež v aplikácii Správy pre mobilné zariadenia, a rovnako aj vo vysielaní spravodajského okruhu:24, ktorý počas celého dňa prináša priebežný spravodajský servis. "Služba teletext bude na programových službách STVR dostupná do 28. februára 2026," uzavreli z STVR.
Zdroj: SITA.sk - Teletext u verejnoprávneho vysielateľa skončí, dôvodom je zastaranosť a dlhodobo nízka využívanosť © SITA Všetky práva vyhradené.
