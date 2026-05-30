Sobota 30.5.2026
Meniny má Ferdinand
30. mája 2026
Na bezpečnostných opatreniach súvisiacich s finále Ligy majstrov sa podieľajú aj slovenskí policajti
Tagy: Liga majstrov 2025/2026
Slovenskí policajti sa v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce aktívne podieľajú na bezpečnostných opatreniach súvisiacich s finálovým zápasom Ligy majstrov UEFA, ktorý sa koná v Budapešti.
Ako informovala Zuzana Hrabovská z Odboru komunikácie a prevencie PZ, od prvotnej informácie o mieste konania zápasu komunikujú, analyzujú a pracujú s informáciami od medzinárodných partnerov príslušníci Oddelenia diváckeho násilia a bezpečnostných opatrení poriadkovej polície Prezídia PZ, a to cez Národný futbalový informačný bod. Ide o informácie týkajúce sa podujatia a pohybu či samotného presunu fanúšikov.
Policajti na letisku aj železničnej stanici
„Vyhodnotené poznatky priebežne poskytujeme cezhraničným partnerom - kolegom z maďarskej polície s cieľom spolupodieľať sa a podporiť prípravu a realizáciu bezpečnostných opatrení potrebných na bezpečný priebeh podujatia a zabezpečenie verejného poriadku,” uviedla Hrabovská.
Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave sú tiež v súvislosti s očakávaným zvýšeným pohybom zahraničných fanúšikov vykonávané spoločné opatrenia slovenských a maďarských policajtov.
„Okrem monitoringu príletov a odletov fanúšikov na bratislavskom letisku venujeme zvýšenú pozornosť ich odchodu do miesta športového podujatia aj na Hlavnej železničnej stanici v hlavnom meste. Počas jazdy medzinárodných vlakových spojov smerujúcich do Budapešti zabezpečujeme dohľad nad verejným poriadkom a bezpečnosťou cestujúcich až po štátnu hranicu,” spresnila Hrabovská.
Okrem poriadkovej polície sú do opatrení zapojení aj policajti železničnej polície a Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ či príslušníci Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.
Ochrana verejného poriadku
Ako Hrabovská objasnila, policajné opatrenia sú zamerané najmä na ochranu verejného poriadku, zabezpečenie bezpečného presunu fanúšikov a predchádzanie protiprávnej činnosti.
„Policajný zbor úzko spolupracuje so zahraničnými partnermi, ako aj s ďalšími bezpečnostnými zložkami a aj v tejto oblasti bezpečnosti dlhodobo podporujeme rozvoj medzinárodnej policajnej spolupráce. Zabezpečovanie významných športových podujatí na medzinárodnej úrovni významne prispieva k skvalitňovaniu bezpečnosti a k efektívnej výmene informácií medzi príslušnými orgánmi jednotlivých štátov,” uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Na bezpečnostných opatreniach súvisiacich s finále Ligy majstrov sa podieľajú aj slovenskí policajti © SITA Všetky práva vyhradené.
Presun ľudí počas uzávierky Kolonádového mosta v Piešťanoch zabezpečí Promenáda bus
Raši vyzýva progresívcov, aby podporili novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie referendom
