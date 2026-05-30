Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 30.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ferdinand
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. mája 2026

Na bezpečnostných opatreniach súvisiacich s finále Ligy majstrov sa podieľajú aj slovenskí policajti


Tagy: Liga majstrov 2025/2026

Na bratislavskom letisku sú tiež v súvislosti s očakávaným zvýšeným pohybom zahraničných fanúšikov vykonávané spoločné opatrenia slovenských a maďarských policajtov. Slovenskí policajti sa v ...



Zdieľať
710059178_1427255216106709_6347591841651527449_n 676x380 30.5.2026 (SITA.sk) - Na bratislavskom letisku sú tiež v súvislosti s očakávaným zvýšeným pohybom zahraničných fanúšikov vykonávané spoločné opatrenia slovenských a maďarských policajtov.


Slovenskí policajti sa v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce aktívne podieľajú na bezpečnostných opatreniach súvisiacich s finálovým zápasom Ligy majstrov UEFA, ktorý sa koná v Budapešti.

Ako informovala Zuzana Hrabovská z Odboru komunikácie a prevencie PZ, od prvotnej informácie o mieste konania zápasu komunikujú, analyzujú a pracujú s informáciami od medzinárodných partnerov príslušníci Oddelenia diváckeho násilia a bezpečnostných opatrení poriadkovej polície Prezídia PZ, a to cez Národný futbalový informačný bod. Ide o informácie týkajúce sa podujatia a pohybu či samotného presunu fanúšikov.

Policajti na letisku aj železničnej stanici


„Vyhodnotené poznatky priebežne poskytujeme cezhraničným partnerom - kolegom z maďarskej polície s cieľom spolupodieľať sa a podporiť prípravu a realizáciu bezpečnostných opatrení potrebných na bezpečný priebeh podujatia a zabezpečenie verejného poriadku,” uviedla Hrabovská.

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave sú tiež v súvislosti s očakávaným zvýšeným pohybom zahraničných fanúšikov vykonávané spoločné opatrenia slovenských a maďarských policajtov.

„Okrem monitoringu príletov a odletov fanúšikov na bratislavskom letisku venujeme zvýšenú pozornosť ich odchodu do miesta športového podujatia aj na Hlavnej železničnej stanici v hlavnom meste. Počas jazdy medzinárodných vlakových spojov smerujúcich do Budapešti zabezpečujeme dohľad nad verejným poriadkom a bezpečnosťou cestujúcich až po štátnu hranicu,” spresnila Hrabovská.

Okrem poriadkovej polície sú do opatrení zapojení aj policajti železničnej polície a Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ či príslušníci Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Ochrana verejného poriadku


Ako Hrabovská objasnila, policajné opatrenia sú zamerané najmä na ochranu verejného poriadku, zabezpečenie bezpečného presunu fanúšikov a predchádzanie protiprávnej činnosti.

„Policajný zbor úzko spolupracuje so zahraničnými partnermi, ako aj s ďalšími bezpečnostnými zložkami a aj v tejto oblasti bezpečnosti dlhodobo podporujeme rozvoj medzinárodnej policajnej spolupráce. Zabezpečovanie významných športových podujatí na medzinárodnej úrovni významne prispieva k skvalitňovaniu bezpečnosti a k efektívnej výmene informácií medzi príslušnými orgánmi jednotlivých štátov,” uzavrela.


Zdroj: SITA.sk - Na bezpečnostných opatreniach súvisiacich s finále Ligy majstrov sa podieľajú aj slovenskí policajti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2025/2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Presun ľudí počas uzávierky Kolonádového mosta v Piešťanoch zabezpečí Promenáda bus
<< predchádzajúci článok
Raši vyzýva progresívcov, aby podporili novelu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie referendom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 